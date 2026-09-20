Martedì 22 al FONDIfilmFESTIVAL la regista Karen Di Porto presenta “Il grande Boccia”

Nell’ambito della XXV edizione del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse, martedì 22 settembre – alle ore 21.00 presso il Complesso San Domenico di Fondi – la regista Karen Di Porto sarà ospite della rassegna per presentare “Il grande Boccia” (2025, 83’), inserito nella sezione “Immagini dal lavoro”.

Il film, prodotto da Bella Film e Rai Cinema con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno della Regione Lazio, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Freestyle. Si tratta dell’ultimo film prodotto da Galliano Juso, scomparso prima del completamento della lavorazione.

Roma, 1964. Tanio Boccia (Ricky Memphis), già etichettato come “il peggior regista del cinema italiano” e deriso dai colleghi, riesce nell’impresa di mettere in cantiere quattro film contemporaneamente, tra cui “Maciste alla corte dello zar” e “La valle dell’eco tonante”, destreggiandosi tra creditori e mezzi di fortuna. Ma nel settembre di quello stesso anno l’uscita di “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone rivoluziona il gusto del pubblico e decreta la fine improvvisa del cinema popolare a basso costo di cui Tanio era stato uno dei protagonisti.

Scritto da Massimo Gaudioso e Andrea Tufo, “Il grande Boccia” è un ritratto affettuoso e ironico del sottobosco produttivo che, tra via Veneto e Cinecittà, ha convissuto con i grandi maestri del cinema italiano. Un racconto di lavoro, ostinazione e sopravvivenza in un’epoca di grandi trasformazioni, in cui la precarietà e l’inventiva quotidiana diventano materia cinematografica.

La presenza della regista Karen Di Porto permetterà di approfondire le scelte narrative e stilistiche di un film che restituisce dignità e umanità a una figura marginale e dimenticata della nostra storia cinematografica, inserendosi perfettamente nello spirito della sezione “Immagini dal lavoro”.

Nel cast, oltre a Ricky Memphis, figurano Denise Tantucci, Liliana Fiorelli, Cyro Rossi, Nico Di Renzo, Fabrizio Nardi, Bianca Nappi, Nino Frassica e Urbano Barberini.

Tutte le iniziative del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse sono a INGRESSO GRATUITO.

Il festival è patrocinato da Ministero del Turismo, Regione Lazio, Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio - Villa di Tiberio, Parco Archeologico della Villa di Tiberio e Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e Parco Regionale Riviera d’Ulisse, Comune di Fondi e Comune di Sperlonga. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.com e gli aggiornamenti sulla rassegna sono pubblicati costantemente sulle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione Giuseppe De Santis.