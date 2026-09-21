Venerdì 25 presentazione del libro "VIVENDUM - Immersi nella nebbia" di Giulia Rita Eugenia Forte

Venerdì 25 settembre 2026, alle ore 18:30, la suggestiva Sala Grande del Palazzo Caetani a Fondi ospiterà l'appuntamento culturale "Viva la vita com'è", incentrato sulla presentazione del libro "VIVENDUM – Immersi nella nebbia" dell'autrice Giulia Rita Eugenia Forte.

L'iniziativa, che unisce letteratura, musica, lettura scenica e danza è organizzato dell’Archivio Storico della Memoria del ‘900 della Città di Fondi, gode del Comune di Fondi, della Provincia di Latina, dell'Associazione Pro Loco Fondi APS, del Sistema Bibliotecario Sud Pontino, della Banca Popolare di Fondi, dell'associazione ARS e della scuola di danza Butterfly.

Al centro della serata vi sarà il dialogo attorno ai temi dell'opera letteraria di Giulia R.E. Forte. Dopo i saluti istituzionali, i lavori vedranno la partecipazione straordinaria della Prof.ssa Vanna Ianni, docente presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", in qualità di ospite d'onore. A condurre e moderare l'incontro sarà il giornalista Gaetano Orticelli.

La presentazione del volume sarà scandita e impreziosita da momenti di spettacolo dal vivo affidati ad artisti del territorio:

Musica dal vivo: con l'accompagnamento del chitarrista Sandro Sposito e le interpretazioni canore di Antonietta Caporiccio .

Voce narrante: con le letture dei brani dell'opera affidate a Gabriele Sorrentino .

Esibizioni di danza: con le performance delle allieve della Scuola di Danza "Butterfly".

INFORMAZIONI

Data: Venerdì 25 settembre 2026 - Orario: Ore 18:30 - Luogo: Sala Grande di Palazzo Caetani, Fondi (LT) - Ingresso: Libero ed aperto a tutti.