Monte San Biagio: Spazio Sviluppo porta Portella Experience nelle Giornate Europee del Patrimonio 2026

“Trasformazioni in Viaggio”, iniziativa nata nell’ambito di Spazio Sviluppo, è ufficialmente inserita nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio 2026 del Ministero della Cultura.

L’appuntamento è a Torre Portella: sabato 26 settembre dalle 18:30 alle 23:30 e domenica 27 settembre dalle 09:30 alle 13:00, con ingresso libero e gratuito fino a capienza.

Le Giornate Europee del Patrimonio 2026 sono dedicate al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. Portella Experience interpreta questo invito restituendo alla Torre una funzione contemporanea di incontro: non soltanto un luogo da osservare, ma uno spazio da vivere, attraversare e raccontare.

Al centro dell’iniziativa c’è Spazio Sviluppo, progetto che punta a mettere in relazione associazioni, operatori, imprese, realtà culturali e cittadini, trasformando le risorse del territorio in nuove occasioni di sviluppo, promozione e partecipazione. Portella Experience nasce proprio da questo metodo: costruire progetti attraverso la collaborazione tra partner diversi, mettendo insieme competenze, idee e risorse attorno a un luogo e a un’identità comune.

L’idea è stata proposta da APS Monte San Biagio nel Cuore, realtà che da tempo crede nel valore storico e culturale di Torre Portella e che negli anni ha già promosso nel sito diverse iniziative. La proposta ha trovato immediata disponibilità nella Soc. Coop. Foglia d’Oro ONLUS, partner di Spazio Sviluppo impegnato nella valorizzazione territoriale, che ha risposto prontamente contribuendo a sviluppare l’iniziativa. Da questo incontro la collaborazione si è allargata agli altri partner del progetto, ciascuno coinvolto secondo competenze e vocazioni diverse.

È proprio questa capacità di fare rete che Spazio Sviluppo vuole rendere strutturale: far dialogare associazioni, imprese sociali, operatori culturali e realtà locali per costruire iniziative capaci di dare visibilità, contenuti e nuove funzioni ai luoghi del territorio.

Torre Portella come “stazione di scambio” lungo l’Appia

Con Portella Experience questo percorso compie un passo ulteriore: Torre Portella non è semplicemente lo scenario dell’evento, ma parte del racconto. Situata lungo la Via Appia, la Torre viene reinterpretata come una “stazione di scambio” contemporanea: un luogo in cui persone, arte, memoria, esperienze e prodotti del territorio si incontrano, proprio come lungo l’antica strada nei secoli si sono mossi popoli, merci, idee e culture.

È qui che trova spazio la mostra “Trasformazioni in Viaggio” di Antonella Iris De Pascale, artista contemporanea che attraverso pittura, fotografia e tecnica mista esplora memoria, percezione ed esperienza emotiva. Il viaggio raccontato dalle sue opere non è soltanto movimento fisico, ma trasformazione: i luoghi attraversati diventano memoria, la memoria cambia nel tempo e attraverso l’arte assume nuove forme. A Torre Portella il viaggio esteriore lungo la Via Appia incontra così il viaggio interiore dell’artista.

Il percorso espositivo sarà accompagnato da letture a cura di Koinè APS, con la voce di Francesco Latilla, e gode del patrocinio di Agarte - Fucina delle Arti.

La Via Appia sarà protagonista anche attraverso la presentazione del libro “La Via Appia in Bicicletta” di Carmine Papa, ideatore di Appia Week, dedicato al viaggio lento lungo la Regina Viarum e agli incontri, ai paesaggi e alle comunità che ne caratterizzano il percorso.

Ad accompagnare l’esperienza ci saranno inoltre il gruppo di musica popolare “Cantastorie degli Ausoni” e una degustazione gratuita di prodotti ittici del territorio e vino locale, a cura della Soc. Coop. Foglia d’Oro ONLUS.

Una rete che costruisce territorio

Portella Experience rappresenta soprattutto il risultato di un lavoro condiviso tra i partner di Spazio Sviluppo. Cultura, associazionismo, impresa sociale, produzioni locali, turismo, comunicazione e patrimonio non vengono trattati come settori separati, ma come parti dello stesso percorso.

La forza di Spazio Sviluppo sta proprio nella rete: creare connessioni tra realtà che gia operano sul territorio e trasformare queste collaborazioni in iniziative concrete, capaci di aumentare la visibilità dei luoghi, generare nuove esperienze e rafforzare l’identità locale. Portella Experience vuole essere uno dei primi esempi di questo approccio e un format replicabile per la valorizzazione di Monte San Biagio.

Le Giornate Europee del Patrimonio 2026 diventano così anche l’occasione per mostrare come un patrimonio possa essere non soltanto conservato, ma vissuto, raccontato e reinterpretato attraverso la comunità.