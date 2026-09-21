Mercoledì 23, per il FONDIfilmFESTIVAL, Francesco Zippel presenta “Vittorio De Sica – La vita in scena”

L’ospite del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse per la serata di mercoledì 23 settembre (ore 21.00) sarà Francesco Zippel, regista e sceneggiatore del documentario “Vittorio De Sica - La vita in scena” (2026), dedicato a uno dei padri del Neorealismo e primo regista italiano a vincere l’Oscar.

L’appuntamento è alle ore 21.00 presso il Complesso San Domenico (ingresso libero, fino a esaurimento posti, senza prenotazione).

Il film, che vede Wes Anderson come produttore esecutivo, è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2026 nella sezione Cannes Classics (unico titolo italiano selezionato).

Grazie a un accesso esclusivo alla famiglia De Sica, a materiali d’archivio inediti e alle testimonianze di registi e artisti internazionali, Zippel ricostruisce la vita, l’opera e l’eredità di uno dei massimi protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Tra i volti che appaiono nel documentario: Christian De Sica, Isabella Rossellini, Eleonora Baldwin, Ruben Östlund, Jean-Pierre e Luc Dardenne, Brando De Sica, Maria Teresa De Sica, Andrea De Sica, Wes Anderson, Francis Ford Coppola, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Dominique Sanda, Gian Luca Farinelli e Jean A. Gili – componente del Comitato scientifico dell’Associazione Giuseppe De Santis.

Più che una celebrazione, “Vittorio De Sica - La vita in scena” è un viaggio nell’uomo e nell’artista, alla ricerca della sua straordinaria capacità di trasformare l’osservazione della realtà in emozione universale. Uno sguardo la cui modernità continua a influenzare il cinema contemporaneo, da “Sciuscià” (1946, vincitore dell’Oscar nel 1948) in poi.

La serata con Francesco Zippel offre l’occasione di approfondire il metodo e le scelte che hanno portato alla realizzazione di questo ritratto intimo e documentario, capace di restituire la complessità di un maestro che ha segnato la storia del cinema italiano e mondiale e che figura tra i padri fondatori del Neorealismo.

Un appuntamento che assume un significato ancora più profondo alla luce delle novità riguardanti il Museo del Neorealismo, la cui realizzazione a Fondi dovrebbe essere vicina: con deliberazione di oltre un anno fa (11 settembre 2025), la Regione Lazio ha approvato un accordo procedimentale con il Comune di Fondi che consente all’ente comunale di gestire le risorse economiche destinate alla riqualificazione dell’ex Convento di San Domenico – sede storica del festival – e all’allestimento degli spazi museali. Ricordiamo che l’istituzione del Museo era stata deliberata dalla Regione Lazio nel 2018, a coronamento di un percorso sostenuto sin dal 2007 dall’Associazione Giuseppe De Santis. Un progetto che, proprio come il documentario di Zippel, restituisce centralità e memoria a una delle stagioni più alte del cinema italiano.

Tutte le iniziative del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse sono a INGRESSO GRATUITO.

Il festival è patrocinato da Ministero del Turismo, Regione Lazio, Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio - Villa di Tiberio, Parco Archeologico della Villa di Tiberio e Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e Parco Regionale Riviera d’Ulisse, Comune di Fondi e Comune di Sperlonga. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.com e gli aggiornamenti sulla rassegna sono pubblicati costantemente sulle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione Giuseppe De Santis.