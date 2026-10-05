Il 9 ottobre, al Castello Caetani, presentazione del libro "La grammatica feroce" di Simone Pangia

VenerdÃ¬ 9 ottobre 2026, alle ore 18:00, la Sala Convegni del Castello Caetani di Fondi ospiterÃ la presentazione del romanzo Â«La grammatica feroceÂ» di Simone Pangia. Il libro Ã¨ pubblicato da Homo Scrivens nella collana "Direzioni immaginarie" ed Ã¨ in libreria dal 25 settembre. L'appuntamento Ã¨ curato dall'ETS Nautilus e si svolge con il patrocinio del Sistema Bibliotecario "Sud Pontino", di cui il Comune di Fondi Ã¨ capofila. L'autore dialogherÃ con Diego Di Dio, scrittore e docente di narratologia.

Trama

In una metropoli che ha le forme della CittÃ eterna, un misterioso imprenditore spende una fortuna per la costruzione di un palazzo "senza uno straccio di stile, anonimo piÃ¹ di un muro scorticato" che perÃ² ha la caratteristica d'essere visibile da ogni punto della cittÃ . Dopo il clamore iniziale fomentato dall'alone di leggenda che accompagna il suo ineffabile costruttore, detto "il Dottore", il palazzo vive una fase di declino.

Il suo interno rievoca la geografia e le suggestioni dei gironi danteschi: ignavi, lussuriosi, assassini e traditori popolano gli appartamenti, ciascuno recando lo stigma del proprio peccato. Tutti sono posti di fronte a una scelta. Le loro vicende si sfiorano e si intrecciano in una complessa trama di intrighi, compromessi e fragilitÃ dando vita a una spietata processione delle umane debolezze.

Il volume Ã¨ introdotto dalla prefazione di Renato Minore, che descrive cosÃ¬ il cuore dell'opera:

Prima ancora che un edificio, il palazzo Ã¨ qualcosa di inevitabile, come il sogno e la paura, come il giorno e la notte.

Quando era ancora inedito, il romanzo ha vinto il Premio CittÃ di Grottammare per la narrativa nel 2025.

L'autore

Simone Pangia Ã¨ nato a Napoli nel 1977. Si Ã¨ laureato in Lettere Moderne all'UniversitÃ Federico II con una tesi in Filologia dantesca, un percorso di studi che trova un'eco naturale nell'impianto del nuovo libro. Giornalista, ha assunto l'incarico di responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Formia, dove oggi Ã¨ funzionario e bibliotecario. Ha esordito nel 2008 con il romanzo Â«La SalitaÂ» (Manni). Nel 2020 ha vinto il premio Bukowski con Â«Il vizio delle cose pureÂ» (Giovane Holden Edizioni), opera che ha ottenuto anche diverse segnalazioni in concorsi letterari nazionali e internazionali.

Il Sistema Bibliotecario

L'iniziativa fa parte delle attivitÃ di promozione della lettura sostenute dal Sistema Bibliotecario "Sud Pontino". Il Sistema valorizza il libro e gli autori contemporanei come occasioni di incontro e di crescita culturale per le comunitÃ del territorio. Il Castello Caetani, uno dei luoghi simbolo della cittÃ , offrirÃ una cornice ricca di storia per vivere la letteratura da vicino.

La cittadinanza Ã¨ invitata a partecipare. L'ingresso Ã¨ libero.