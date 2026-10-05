Dal 6 all'8 ottobre il MOF parteciperÃ  alla Fruit Attraction di Madrid

Rafforzare il sistema MOF, consolidare le relazioni commerciali e aprire nuove opportunitÃ sui mercati internazionali. Ãˆ con questi obiettivi che il Centro Agroalimentare allâ€™Ingrosso di Fondi torna a Madrid per Fruit Attraction, uno dei principali appuntamenti del settore ortofrutticolo, in programma da domani, 6 ottobre, fino allâ€™8 ottobre presso IFEMA Madrid.

Il MOF sarÃ presente nel padiglione 4, stand C09, allâ€™interno dello spazio espositivo condiviso con Regione Lazio, Arsial â€“ Agenzia Regionale per lo Sviluppo e lâ€™Innovazione dellâ€™Agricoltura del Lazio â€“ e CAR - Centro Agroalimentare Roma. Una partecipazione collettiva che mette in relazione istituzioni, mercati agroalimentari e imprese, unendo promozione, competenze e capacitÃ commerciale a sostegno dello sviluppo internazionale della filiera.

Â«Together: Bigger. Better. Stronger.Â» Ã¨ il claim che accompagna questa presenza condivisa e ne sintetizza il significato: mettere in comune esperienze, relazioni e competenze per accrescere la competitivitÃ e affrontare con maggiore forza i mercati internazionali.

Nello spazio MOF saranno coespositrici sei imprese di eccellenza del Centro Agroalimentare allâ€™Ingrosso di Fondi: AgroFondi, AOP CSC Lazio, Del Prete, Forcina, Magliozzi e Vaccaro. Le tre giornate fieristiche offriranno alle aziende lâ€™occasione di presentare la propria offerta a buyer e operatori internazionali, sviluppare nuovi contatti e consolidare i rapporti con clienti e partner.

La presenza a Madrid si inserisce nel percorso di promozione e internazionalizzazione portato avanti dal MOF attraverso la partecipazione alle principali manifestazioni del comparto, tra cui Fruit Logistica a Berlino. Un impegno che accompagna le imprese nel confronto con lâ€™evoluzione dei mercati e delle esigenze distributive, rafforzando il posizionamento del Centro Agroalimentare allâ€™Ingrosso di Fondi nella filiera ortofrutticola internazionale.

Hub ortofrutticolo unico nel quale si incontrano tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla distribuzione, il Centro Agroalimentare allâ€™Ingrosso di Fondi porta a Fruit Attraction un sistema integrato di imprese, competenze e servizi. La partecipazione va quindi oltre la promozione dei singoli prodotti: presenta agli interlocutori internazionali la qualitÃ dellâ€™offerta e la capacitÃ del sistema MOF di rispondere alle richieste dei diversi mercati.

La collaborazione con Regione Lazio, Arsial e CAR rafforza questa prospettiva, valorizzando il ruolo dei mercati agroalimentari come infrastrutture strategiche per la crescita delle imprese e lo sviluppo internazionale dellâ€™intera filiera.