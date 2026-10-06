Torna il 9 e 10 ottobre la tradizionale fiera di Sant’Onorato che, anche quest’anno, avrà durata di due giorni.

Fiera e parcheggi

Banchi aperti da venerdì 9 ottobre alle 15:00 fino alla mezzanotte e per l’intera giornata di sabato 10 ottobre.

A causa dei lavori di risanamento di Piazza Municipio, i posteggi solitamente ubicati in via Alessio Falanga saranno posizionati in via Don Luigi Sturzo. Resterà quindi chiuso, per motivi di sicurezza, il parcheggio interrato. Coloro che avranno bisogno delle automobili per raggiungere il centro in città, potranno utilizzare le aree sosta gratuite disponibili nelle immediate vicinanze.

In entrambe le giornate, allo scopo di ampliare la disponibilità di posti auto, grazie alla collaborazione con le Associazioni di volontariato convenzionate con il Comune di Fondi, sarà possibile parcheggiare anche all’interno dell’area mercatale di via Mola di Santa Maria.

Aree sosta gratuite

Piazzale della Croce Rossa (500 m da Piazza Municipio);

Area mercatale (1,3 km da piazza Municipio - 17 min a piedi, attraversando il centro storico);

Piazza Gianni Rodari (1,3 km da piazza Municipio - 17 min a piedi, attraversando il centro storico);

Via Mola di Santa Maria (1,3 km da piazza Municipio - 17 min a piedi, attraversando il centro storico);

Piazza Domenico Purificato (1,2 km da Piazza Municipio - 16 Min a piedi);

Scuole

Con apposita ordinanza sindacale, per il giorno venerdì 9 ottobre, il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale ha disposto la chiusura degli istituti comprensivi Aspri e Amante, i cui edifici ricadono nella zona interessata dalla fiera, nonché l’uscita anticipata alle ore 12:00 degli istituti Garibaldi e Milani per motivazioni principalmente correlate al trasporto scolastico.

I.C. Aspri: chiuso ogni ordine e grado

I.C. Amante: chiuso ogni ordine e grado

I.C. Garibaldi: uscita anticipata alle 12:00

I.C. Milani: uscita anticipata alle 12:00

Il commento del sindaco Carnevale e dell’assessore Stravato

Anche quest’anno – commentano il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – lo spirito di collaborazione tra uffici, Polizia Locale e commercianti ha consentito di programmare con largo anticipo e nei minimi dettagli la Fiera di Sant’Onorato. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza piacevole tanto per chi acquista quanto per chi vende sui banchi e nei negozi. Il tutto coniugando le esigenze dei cittadini fondani, per i quali Sant’Onorato è una tradizione sentita, un importante appuntamento religioso ma anche una due giorni di cambiamenti alla viabilità e alla circolazione stradale.

Fervono, intanto, anche i preparativi religiosi che, come ogni anno, saranno coordinati dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo.

Programma delle celebrazioni religiose

Venerdì 9 ottobre

17:15 – Primi Vespri e a seguire celebrazione eucaristica

Sabato 10 ottobre

17:30 - Solenne concelebrazione eucaristica (animata dal coro Città di Fondi. Presiede Don Adriano di Gesù rettore santuario della Ss.ma della Civita insieme ai sacerdoti della città alla presenza delle autorità religiose, civili, militari, alle associazioni e ai cittadini tutti.

A seguire processione con il venerato Busto di Sant’Onorato. Itinerario: chiesa di San Pietro, Piazza Duomo, Corso Appio Claudio, Via Marconi, via Mantova, via Brescia, Viale della Libertà, Corso Appio Claudio, Piazza Unità d’Italia, Viale V. Emanuele III, Piazza IV Novembre, via San Francesco, via XXIV Maggio, Corso Italia, Piazza Unità d’Italia, Corso Appio Claudio, Piazza Duomo, Chiesa di San Pietro. La processione è accompagnata dalla Banda Musicale. Omaggio floreale del sindaco a Santo Onorato Abate.