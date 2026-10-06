Il 16 ottobre l’I.I.S. “Gobetti - De Libero” celebra i novant'anni nel centenario della morte di Gobetti

Doppia ricorrenza da festeggiare per il Liceo Gobetti che venerdì 16 ottobre spegnerà 90 candeline nel giorno del centenario della morte dell’intellettuale torinese cui è intitolato.

Memoria, cultura e comunità saranno le parole che caratterizzeranno un intenso programma: la mattinata sarà dedicata agli studenti mentre il pomeriggio sarà aperto al pubblico.

Un evento importantissimo per la storia della nostra città – commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale – sui banchi del liceo si sono formati centinaia di nostri concittadini, artisti, architetti, docenti, giornalisti, politici, amministratori, letterati e non solo, che hanno contribuito a scrivere la storia del nostro territorio e a far crescere culturalmente la nostra città. Celebrare questa ricorrenza in concomitanza con il centenario della morte di Piero Gobetti ci permette di inserire la nostra identità locale nel grande mosaico della storia nazionale: sarà un’opportunità preziosa per riflettere insieme su valori civili ed etici che, oggi più che mai, restano di straordinaria attualità.

Convegno “Il liberalismo di Piero Gobetti tra Costituzione ed Etica”

La giornata si aprirà alle ore 10:00, presso la Palestra del Liceo Gobetti, con il Convegno dal titolo “Il liberalismo di Piero Gobetti tra Costituzione ed Etica”.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di studiosi, docenti, rappresentanti delle istituzioni e studenti dell’Istituto. Al centro del confronto saranno i valori della libertà, della partecipazione democratica e della responsabilità civile, insieme al rapporto tra etica e cittadinanza, temi di particolare attualità e strettamente connessi ai principi della Costituzione italiana.

Il Convegno, riservato agli studenti, intende far conoscere alle nuove generazioni la figura e il pensiero di Piero Gobetti, intellettuale di fondamentale rilievo nella cultura democratica italiana, e promuovere una riflessione sul significato che la sua eredità civile può ancora assumere nella società contemporanea. All’incontro, moderato dal giornalista, autore Rai ed ex studente del liceo Mauro Caporiccio, interverranno la professoressa di filosofia morale Fabrizia Abbate, lo scrittore Paolo di Paolo, il giudice della Corte costituzionale Massimo Luciani e l’eurodeputato Salvatore De Meo.

Novantesimo anniversario dalla fondazione del liceo Gobetti: incontro organizzato in collaborazione con gli ex studenti

Nel pomeriggio le celebrazioni proseguiranno con un momento commemorativo dedicato ai novant’anni dall’istituzione del Liceo Gobetti.

L’incontro, moderato dal giornalista ed ex studente Mauro Caporiccio, riunirà ex alunni di diverse generazioni, insieme agli studenti e al personale scolastico di oggi. Sarà un’occasione per rinnovare il legame con la scuola che ha contribuito alla formazione culturale e personale di tanti giovani del territorio e per ripercorrere, attraverso testimonianze e ricordi, alcuni momenti significativi della sua storia.

Gli ex alunni che non potranno essere presenti parteciperanno attraverso saluti e contributi a distanza, mentre altri condivideranno esperienze, episodi e memorie della vita scolastica.

La celebrazione sarà accompagnata da intermezzi musicali e teatrali, affidati agli studenti e finalizzati a rendere ancora più coinvolgente il racconto della memoria collettiva dell’Istituto.

La giornata del 16 ottobre unirà così passato e presente, pensiero e testimonianza, identità scolastica e partecipazione civile. Il ricordo di Piero Gobetti e la celebrazione dei novant’anni del Liceo diventeranno un’unica occasione per riscoprire i valori sui quali si fonda una comunità educante aperta, consapevole e responsabile. Tutti coloro che hanno frequentato il liceo Gobetti, in cattedra o tra i banchi di scuola, sono invitati a partecipare numerosi. L’incontro, naturalmente, sarà aperto a tutta la cittadinanza.

L’evento è organizzato dall’I.I.S. Gobetti con il patrocinio del Comune di Fondi, dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, il supporto del Lions Club di Fondi e all’Associazione ex alunni.