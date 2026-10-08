Allerta Arancione per temporali e vento forte nelle prossime 24 ore

Il documento "Previsione Sinottica e QPF" emesso dal DPC in data 08/10/2026 riporta una previsione di:

precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centromeridionali, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.

E' altresì ancora in corso di validità l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.26064 del 07.10.2026 con indicazione di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, riportata nelle seguenti tabelle, con validità dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 08/10/2026 e per le successive 18-24 ore.

Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di cui alle "Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio", approvate con DGR N° 865 del 26 Novembre 2019).