Il 18 ottobre torna la “Fondi in Rosa”: corsa, camminata e solidarietà per la prevenzione e il sostegno all'A.N.D.O.S.

Torna l’atteso appuntamento con “Fondi in Rosa”, la manifestazione sportiva e solidaristica dedicata alle donne e alla prevenzione. L’evento, organizzato dall’A.S.D. OLIMPIA LAZIO in collaborazione con l’A.N.D.O.S. odv – Comitato di Fondi e patrocinato dal Comune di Fondi, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Latina e dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, si terrà domenica 18 ottobre 2026.

Sotto lo slogan “Ogni passo racconta una storia. Corriamo e Camminiamo insieme per la Prevenzione”, la giornata unirà lo sport alla promozione della salute e alla raccolta fondi. Parte del ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto all’A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) di Fondi per sostenere le sue preziose attività sul territorio.

Il commento del sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale

Un appuntamento ormai consolidato sul territorio – commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale – che ogni anno, nel segno della prevenzione e della solidarietà, raccoglie centinaia di persone. Anche quest’anno la città di Fondi, e non solo, è pronta a mobilitarsi in massa per dare un segnale forte e promuovere tutti i valori che questa manifestazione racchiude: l’importanza di osservare uno stile di vita salutare, di sottoporsi a screening preventivi in maniera periodica e di tendere la mano a chi sta vivendo un momento di difficoltà. Altrettanto importante la competizione agonistica con una gara che diventa sempre più importante e che, al contempo, attraversando interamente la nostra bellissima città ha anche il valore di promuovere il centro storico e tutte le sue ricchezze.

Il Programma e i Percorsi

Il ritrovo è fissato per le ore 07:00 presso Viale Vittorio Emanuele III a Fondi (LT), con partenza ufficiale alle ore 09:00.

La manifestazione prevede due opzioni aperte a tutti gli appassionati e alla cittadinanza:

Gara Podistica Nazionale Competitiva sulla distanza di 9,00 km .

Camminata a Passo Libero di 5,3 km.

Ai primi 300 iscritti verrà garantito il pacco gara contenente la maglietta tecnica ufficiale della manifestazione.

Iscrizioni e Modalità di Partecipazione

Per la Gara Competitiva (9 km): Le iscrizioni sono gestite dalla U.I.S.P. di Latina. È possibile inviare i propri dati via e-mail all'indirizzo atleticaleggera.latina@uisp.it oppure tramite WhatsApp al numero 328 1193101. La quota di iscrizione è di € 12,00 in preiscrizione (entro venerdì 16 ottobre) e di € 15,00 la mattina della gara.

Per la Camminata a Passo Libero (5,3 km): Le iscrizioni e il ritiro della T-shirt in omaggio (contributo di partecipazione di 10,00 €) possono essere effettuati direttamente presso: SPORTING INTERSPORT – Via Appia Km. 118,7 - Fondi (LT) MAMYANDAMY – Via Edificio Scolastico 10 - Fondi (LT) Oppure direttamente la mattina dell'evento, fino a 30 minuti prima della partenza.



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