Sabato 17 ottobre torna la Festa dellâ€™UnitÃ  2026 a partire dalle 19:00 al chiostro di San Domenico

Il Partito Democratico di Fondi, insieme ai Giovani Democratici, organizza per sabato 17 ottobre la Festa dellâ€™UnitÃ 2026, presso il Chiostro di San Domenico, una serata di politica, cultura, associazionismo, convivialitÃ e musica.

Un appuntamento pensato come momento di incontro e confronto con la cittÃ , per discutere delle grandi questioni del nostro tempo e, allo stesso tempo, delle sfide che riguardano piÃ¹ da vicino il futuro di Fondi.

La serata si aprirÃ alle 19.00 con i saluti dei consiglieri comunali Salvatore Venditti e Gianmarco Di Manno, insieme alle forze politiche di opposizione, e con lâ€™intervento conclusivo del segretario cittadino del PD Lorenzo Cervi.

Alle 20.00 sarÃ protagonista Arturo Scotto, che presenterÃ il suo libro Â«Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rottaÂ», in dialogo con Gaetano Visca, coordinatore della Segreteria provinciale. Un momento di approfondimento che partirÃ dalle grandi questioni internazionali per arrivare alle sfide politiche e sociali del territorio, dallâ€™idea di cittÃ che il centrosinistra vuole continuare a costruire fino alla mobilitazione in vista delle elezioni politiche del 2027.

Durante la serata sarÃ possibile acquistare il libro grazie alla collaborazione con la Libreria Mondadori di Fondi.

Particolare attenzione sarÃ dedicata anche al tessuto associativo della cittÃ : saranno presenti infatti banchetti informativi di diverse associazioni locali, che potranno presentare le proprie attivitÃ , i progetti e lâ€™impegno quotidiano sul territorio.

A completare la serata ci saranno la cucina, aperta dalle 20.30 con Pasta Ermano, e la musica dal vivo dei SIBUNA, a partire dalle 21.00.

La Festa sarÃ inoltre unâ€™occasione per conoscere e sostenere la comunitÃ del Partito Democratico: sarÃ infatti possibile fare o rinnovare la tessera del PD. Per gli under 30 iscritti anche ai Giovani Democratici Ã¨ prevista una riduzione del 50% sul costo della tessera.

Con la Festa dellâ€™UnitÃ vogliamo tornare a incontrare la cittÃ e creare uno spazio aperto, nel quale politica, cultura e partecipazione possano dialogare. Abbiamo scelto di coinvolgere anche le realtÃ associative del territorio perchÃ© crediamo che una comunitÃ viva sia fatta innanzitutto dalle persone che ogni giorno si impegnano per migliorarla. Vogliamo parlare del mondo, delle sfide che ci attendono e, allo stesso tempo, di come costruire il futuro della nostra cittÃ - afferma il Segretario Cervi ed il Direttivo.