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La cittÃ  sotto i riflettori con il nuovo videoclip di Federico Paciotti

Il tenore e chitarrista crossover, tre volte sul palco di Sanremo, sceglie un raro esempio di fortezza in pianura, per ambientare la sua rilettura di My Way, capolavoro reso celebre da Frank Sinatra

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Portare la voce del tenore e la musica crossover nei luoghi piÃ¹ suggestivi dâ€™Italia, trasformando il patrimonio culturale in parte integrante di un racconto musicale.

Ãˆ questa lâ€™idea del nuovo videoclip di Federico Paciotti, tenore e chitarrista crossover, girato al Castello Caetani di Fondi e dedicato alla sua rilettura di My Way, il celebre brano portato al successo da Frank Sinatra.

La musica incontra cosÃ¬ la storia, lâ€™architettura e i paesaggi italiani: la location non Ã¨ soltanto lo sfondo del videoclip, ma diventa protagonista di un progetto che unisce musica, immagini e valorizzazione del patrimonio culturale, con lâ€™obiettivo di raccontare unâ€™Italia da scoprire anche attraverso la forza della voce lirica contemporanea. 

Il Castello Caetani, oltre ad essere il simbolo della cittÃ  di Fondi nonchÃ© la sede dellâ€™importante Museo civico archeologico, Ã¨ anche un raro esempio di fortezza in pianura che sovrasta un Castrum perfettamente conservato e interamente attraversato da un tratto dellâ€™antica via Appia (patrimonio dellâ€™Unesco).

Scegliere il Castello Caetani di Fondi per dare nuova vita a un brano iconico come My Way - ha spiegato lâ€™artista Federico Paciotti - non Ã¨ stata una semplice scelta scenografica, ma una vera e propria scelta d'anima. Il brano racconta di un percorso autentico, e non c'Ã¨ nulla di piÃ¹ autentico delle pietre, dei reperti e delle storie custodite in questo luogo. Spesso le produzioni musicali puntano sulle metropoli o ambientazioni all'estero, noi abbiamo invece voluto valorizzare ed investire nei nostri territori e nella professionalitÃ  di chi li vive. La realizzazione del videoclip ha infatti coinvolto anche maestranze e professionalitÃ  locali, che hanno lavorato con una passione e un livello di eccellenza straordinari. Quando le istituzioni, la storia e la musica collaborano in totale sinergia, la bellezza non Ã¨ solo un concetto astratto, ma diventa un motore concreto di promozione e valorizzazione culturale.

Ho voluto pensare - ha sostenuto Cinzia Chiari, manager di Federico Paciotti - ad un modello di produzione culturale innovativo, agile e altamente sostenibile, capace di dimostrare come la sinergia pubblica e privata possa generare un impatto mediatico e d'immagine straordinario. Trovare nell'Amministrazione di Fondi interlocutori cosÃ¬ propositivi e collaborativi Ã¨ stato fondamentale per realizzare il mio obiettivo. Il mio augurio Ã¨ che ora il territorio di Fondi possa ricevere in cambio un veicolo di promozione internazionale unico. Promuovere la musica, insieme al patrimonio culturale di comuni piÃ¹ piccoli Ã¨ una formula vincente che speriamo possa rappresentare un modello anche per altri artisti, trasversale, vincente per raccontare a tutti, soprattutto ai giovani, la bellezza e diversitÃ  dei nostri luoghi storici.

Quando mi Ã¨ stata presentata questa proposta â€“ ha commentato il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale â€“ ho espresso subito entusiasmo e grande apprezzamento. Lâ€™idea di veicolare il patrimonio storico-archeologico della CittÃ  di Fondi, attraverso il linguaggio universale della musica, Ã¨ semplicemente straordinaria. Ho quindi immediatamente condiviso questo piccolo grande progetto con la direttrice del Museo civico archeologico, che come noto Ã¨ ubicato allâ€™interno del Castello Caetani, e avviato le procedure burocratiche per consentire le riprese del videoclip. Federico Paciotti Ã¨ un artista a tutto tondo, con una carriera artistica di lungo corso particolarmente interessante. Lâ€™accoppiata tra un tenore che Ã¨ anche un chitarrista crossover e un Museo archeologico, ubicato in un antico Castello, che ha intrapreso di recente un percorso di innovazione e digitalizzazione, non poteva essere piÃ¹ azzeccata. Lâ€™auspicio Ã¨ che il videoclip porti tanta fortuna allâ€™artista e che tutta la cittÃ  possa beneficiare del ritorno mediatico legato ad un grande successo musicale.

La musica e lâ€™archeologia â€“ ha concluso Maria Cristina Recco, direttrice del Museo archeologico di Fondi - condividono una straordinaria capacitÃ : attraversare il tempo e suscitare emozioni. Ãˆ stato un piacere collaborare con un artista di fama internazionale come Federico Paciotti, dando vita a un incontro suggestivo. Unâ€™iniziativa originale che offre una nuova prospettiva per raccontare il Museo e avvicinare pubblici diversi. Accogliamo sempre con entusiasmo progetti come questo, perchÃ© crediamo che il Museo debba essere un luogo vivo, capace di coinvolgere, sorprendere e creare nuovi legami con chi lo visita.

Il videoclip, con la regia del videomaker Luigi Mattei, Ã¨ stato presentato alla stampa questa mattina, alla presenza anche di Giulia Rebecca Chiari, dance performer e protagonista del videoclip.

Dai prossimi giorni, i turisti che visiteranno il Museo potranno rivedere il videoclip inquadrando un QR code affisso allâ€™interno della struttura museale. 

Il Videoclip presentato:

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