Il bilancio sulla partecipazione del MOF alla Fruit Attraction di Madrid

Tre giornate di incontri e relazioni commerciali internazionali per il Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi, presente insieme a Regione Lazio, ARSIAL e CAR.

Incontri con operatori internazionali, confronto tra imprese e nuove occasioni di sviluppo. La partecipazione del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi a Fruit Attraction 2026, svoltasi la scorsa settimana a Madrid, dal 6 all’8 ottobre, ha confermato il valore della presenza del MOF nei grandi appuntamenti fieristici. Nelle tre giornate, il MOF ha contribuito a rappresentare la forza e la competitività del sistema ortofrutticolo regionale.

Sotto il claim “Together: Bigger. Better. Stronger.”, lo spazio espositivo condiviso con Regione Lazio, ARSIAL e Centro Agroalimentare Roma (CAR) ha messo in relazione istituzioni, imprese e operatori, offrendo un punto di incontro per buyer e interlocutori provenienti dai principali mercati internazionali. Una partecipazione coordinata che ha consentito di valorizzare le competenze del territorio e di rafforzare il dialogo commerciale attorno alle produzioni ortofrutticole del Lazio.

A contribuire alla presenza del MOF a Madrid sono state anche le sei aziende co-espositrici: AgroFondi, AOP CSC Lazio, Del Prete, Forcina Marco & C., Magliozzi e Vaccaro. Una rappresentanza del sistema imprenditoriale che opera quotidianamente all’interno del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi, espressione di una realtà capace di integrare produzione, commercio e distribuzione e di dialogare con i mercati internazionali.

Accanto agli incontri commerciali e istituzionali, la partecipazione ha dato spazio alla promozione della cucina italiana, patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, attraverso il lavoro dello chef Fausto Ferrante, suo ambasciatore. Con le sue preparazioni, Ferrante ha esaltato le eccellenze del Lazio commercializzate dal MOF, mettendone in luce qualità, versatilità e valore gastronomico. Un racconto affidato alla competenza e alla sensibilità dello chef, che ha valorizzato davanti al pubblico internazionale il legame tra le produzioni ortofrutticole, il lavoro della filiera e la cultura della cucina italiana.

«La partecipazione a Fruit Attraction conferma il valore di una presenza coordinata e condivisa nei principali appuntamenti internazionali del settore - dichiara Enzo Addessi, amministratore delegato del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi. - Il MOF è parte di un sistema più ampio, nel quale imprese, istituzioni e operatori contribuiscono insieme alla crescita e alla competitività del comparto. Occasioni come quella di Madrid ci permettono di consolidare relazioni, valorizzare il nostro know how e rafforzare il dialogo con gli altri stakeholder.

L’esperienza di Madrid si inserisce nel percorso di internazionalizzazione del MOF, che continua a investire nella presenza sui mercati esteri e nelle relazioni commerciali come strumenti di crescita e sviluppo per il sistema imprenditoriale del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi.