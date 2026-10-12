4 medaglie per i ragazzi della Taekwondo Arduini al Campionato Interregionale di Combattimento FITA della Campania

Domenica 11 ottobre 2026, il palazzetto di Giugliano in Campania ha ospitato l'attesissimo Campionato Interregionale di Combattimento FITA della Campania. Una giornata intensa di sport, adrenalina e grande taekwondo, che ha visto protagonisti i giovani atleti delle categorie KIDS, Children e Beginners.

I portacolori della palestra Taekwondo Arduini, guidati con maestria e passione dal Maestro Simone Arduini, sono saliti sul tatami affrontando ogni incontro con una determinazione straordinaria e regalando alla squadra emozioni uniche.

Il Medagliere dei nostri Atleti:

ORO: Menza Nathan Ndunda & Teseo Gioia

ARGENTO: Arduini Davide

BRONZO: Menza Maelle Ndunda

Complimenti di cuore a questi ragazzi per la grinta, lâ€™impegno e la passione che mettono in ogni combattimento. Avanti cosÃ¬!