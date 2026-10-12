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4 medaglie per i ragazzi della Taekwondo Arduini al Campionato Interregionale di Combattimento FITA della Campania

La Redazione
Sport
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Domenica 11 ottobre 2026, il palazzetto di Giugliano in Campania ha ospitato l'attesissimo Campionato Interregionale di Combattimento FITA della Campania. Una giornata intensa di sport, adrenalina e grande taekwondo, che ha visto protagonisti i giovani atleti delle categorie KIDS, Children e Beginners.

I portacolori della palestra Taekwondo Arduini, guidati con maestria e passione dal Maestro Simone Arduini, sono saliti sul tatami affrontando ogni incontro con una determinazione straordinaria e regalando alla squadra emozioni uniche.

Il Medagliere dei nostri Atleti:

ORO: Menza Nathan Ndunda & Teseo Gioia

ARGENTO: Arduini Davide

BRONZO: Menza Maelle Ndunda

Complimenti di cuore a questi ragazzi per la grinta, lâ€™impegno e la passione che mettono in ogni combattimento. Avanti cosÃ¬!

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