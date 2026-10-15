Partecipa a FondiNotizie.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

L'Associazione "Il Drappo dell'Assunta" presenta la commedia dialettale "JÃº Testament"

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, alle ore 20:00, l'Auditorium "Sergio Preti" ospiterÃ  l'esilarante commedia in due atti scritta e diretta da Bruno Pallisco, con il ricchissimo cast di attori locali

Comunicati Stampa
Condividi su:

Due serate allâ€™insegna del buonumore, della spensieratezza e della valorizzazione delle radici popolari.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, alle ore 20:00, la suggestiva cornice dellâ€™Auditorium "Sergio Preti" (presso l'ex chiesa di San Domenico) a Fondi aprirÃ  le sue porte per la commedia dialettale in due atti "JÃº Testament", scritta e diretta da Bruno Pallisco e messa in scena dall'Associazione "Il Drappo dell'Assunta".

Lâ€™evento, organizzato con l'alto patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e del Comune di Fondi, rappresenta un appuntamento imperdibile per tutta la cittadinanza per trascorrere una serata all'insegna dell'allegria, apprezzare la ricchezza del vernacolo fondano e sostenere la cultura amatoriale del territorio.

Esprimendo grande entusiasmo per il ritorno in scena della compagnia, il presidente dellâ€™Associazione "Il Drappo dellâ€™Assunta", Angelo Marrocco, ha dichiarato:

Siamo felici ed emozionati di invitare la cittadinanza a questo doppio appuntamento con il teatro e la tradizione. "JÃº Testament" non Ã¨ soltanto una commedia pensata per donare risate e spensieratezza, ma Ã¨ un tassello fondamentale del nostro impegno per la salvaguardia del dialetto e dell'identitÃ  culturale  fondana. Il teatro in vernacolo ha la straordinaria capacitÃ  di unire le generazioni, far riaffiorare ricordi e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunitÃ . Un sentito ringraziamento va al Consiglio Regionale del Lazio e al Comune di Fondi per l'alto patrocinio concesso, all'autore e regista Bruno Pallisco, a tutti i bravissimi attori e a coloro che lavorano dietro le quinte con passione e gratuitÃ . Vi aspettiamo numerosi all'Auditorium Sergio Preti per vivere insieme due serate indimenticabili.

L'opera vedrÃ  salire sul palco un nutrito ed eccezionale cast di attori pronti a dare vita ai tanti vivaci personaggi della commedia:

  • Giuseppe: Angelo Marrocco
  • Rusina: Maria Paola D'Angelis
  • Filumena: Sara Pallisco
  • Assuntina: Vanda Colantuono
  • Alduccio: Salvatore Conte
  • Pierina: Anna Colantuono
  • Pascal: Giuseppe Di Manno
  • Rusinella: Angela Di Manno
  • Francisc: Leopoldo Sposito
  • Carluccio: Bruno Pallisco
  • Gaetano: Benedetto Ruggieri
  • Immacolata: Lucilla Parisi
  • Filippuccio: Franco Marrocco
  • AbdullÃ : Simone Di Fazio
  • Don Pietro: Ennio Caporiccio
  • Vittorio: Carlo Pallisco
  • Teresa La Palla: Chiara Nisci
  • Gerardino: Andreapaolo Di Fazio
  • Amara: Michela Rizzo
  • Cazzimragia: Nadia Pannozzo
  • Luigi JÃº sciancat: Gino Rosati

Quadri tecnici e artistici:

  • Scritta e diretta da: Bruno Pallisco
  • Suggeritrice: Maria Costanza Munno
  • Musica e voce: Rudy Mangolini

La realizzazione dell'iniziativa si avvale della collaborazione dellâ€™Associazione Pro Loco Fondi APS per il supporto organizzativo e la presentazione dell'evento.

Un ringraziamento speciale va inoltre alla scuola professionale per acconciatori ed estetisti "Latina Formazione e Lavoro" â€“ sede di Fondi, i cui studenti e docenti cureranno con grande maestria il trucco e l'acconciatura di tutti i protagonisti sul palco.

â€¢ Spettacolo: Commedia teatrale dialettale in due atti "JÃº Testament"
â€¢ Autore e Regia: Bruno Pallisco
â€¢ Organizzazione: Associazione "Il Drappo dell'Assunta"
â€¢ Patrocini: Alto patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e del Comune di Fondi
â€¢ In collaborazione con: Associazione Pro Loco Fondi APS e "Latina Formazione e Lavoro" (Sede di Fondi)
â€¢ Date: Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre 2026
â€¢ Orario: Ore 20:00
â€¢ Luogo: Auditorium "Sergio Preti" (Ex chiesa San Domenico), Fondi (LT)
â€¢ Ingresso: libero e gratuito.

Condividi su:

Seguici su Facebook