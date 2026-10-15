L'Associazione "Il Drappo dell'Assunta" presenta la commedia dialettale "JÃº Testament"

Due serate allâ€™insegna del buonumore, della spensieratezza e della valorizzazione delle radici popolari.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, alle ore 20:00, la suggestiva cornice dellâ€™Auditorium "Sergio Preti" (presso l'ex chiesa di San Domenico) a Fondi aprirÃ le sue porte per la commedia dialettale in due atti "JÃº Testament", scritta e diretta da Bruno Pallisco e messa in scena dall'Associazione "Il Drappo dell'Assunta".

Lâ€™evento, organizzato con l'alto patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e del Comune di Fondi, rappresenta un appuntamento imperdibile per tutta la cittadinanza per trascorrere una serata all'insegna dell'allegria, apprezzare la ricchezza del vernacolo fondano e sostenere la cultura amatoriale del territorio.

Esprimendo grande entusiasmo per il ritorno in scena della compagnia, il presidente dellâ€™Associazione "Il Drappo dellâ€™Assunta", Angelo Marrocco, ha dichiarato:

Siamo felici ed emozionati di invitare la cittadinanza a questo doppio appuntamento con il teatro e la tradizione. "JÃº Testament" non Ã¨ soltanto una commedia pensata per donare risate e spensieratezza, ma Ã¨ un tassello fondamentale del nostro impegno per la salvaguardia del dialetto e dell'identitÃ culturale fondana. Il teatro in vernacolo ha la straordinaria capacitÃ di unire le generazioni, far riaffiorare ricordi e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunitÃ . Un sentito ringraziamento va al Consiglio Regionale del Lazio e al Comune di Fondi per l'alto patrocinio concesso, all'autore e regista Bruno Pallisco, a tutti i bravissimi attori e a coloro che lavorano dietro le quinte con passione e gratuitÃ . Vi aspettiamo numerosi all'Auditorium Sergio Preti per vivere insieme due serate indimenticabili.

L'opera vedrÃ salire sul palco un nutrito ed eccezionale cast di attori pronti a dare vita ai tanti vivaci personaggi della commedia:

Giuseppe: Angelo Marrocco

Rusina: Maria Paola D'Angelis

Filumena: Sara Pallisco

Assuntina: Vanda Colantuono

Alduccio: Salvatore Conte

Pierina: Anna Colantuono

Pascal: Giuseppe Di Manno

Rusinella: Angela Di Manno

Francisc: Leopoldo Sposito

Carluccio: Bruno Pallisco

Gaetano: Benedetto Ruggieri

Immacolata: Lucilla Parisi

Filippuccio: Franco Marrocco

AbdullÃ : Simone Di Fazio

Don Pietro: Ennio Caporiccio

Vittorio: Carlo Pallisco

Teresa La Palla: Chiara Nisci

Gerardino: Andreapaolo Di Fazio

Amara: Michela Rizzo

Cazzimragia: Nadia Pannozzo

Luigi JÃº sciancat: Gino Rosati

Quadri tecnici e artistici:

Scritta e diretta da: Bruno Pallisco

Suggeritrice: Maria Costanza Munno

Musica e voce: Rudy Mangolini

La realizzazione dell'iniziativa si avvale della collaborazione dellâ€™Associazione Pro Loco Fondi APS per il supporto organizzativo e la presentazione dell'evento.

Un ringraziamento speciale va inoltre alla scuola professionale per acconciatori ed estetisti "Latina Formazione e Lavoro" â€“ sede di Fondi, i cui studenti e docenti cureranno con grande maestria il trucco e l'acconciatura di tutti i protagonisti sul palco.

â€¢ Spettacolo: Commedia teatrale dialettale in due atti "JÃº Testament"

â€¢ Autore e Regia: Bruno Pallisco

â€¢ Organizzazione: Associazione "Il Drappo dell'Assunta"

â€¢ Patrocini: Alto patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e del Comune di Fondi

â€¢ In collaborazione con: Associazione Pro Loco Fondi APS e "Latina Formazione e Lavoro" (Sede di Fondi)

â€¢ Date: Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre 2026

â€¢ Orario: Ore 20:00

â€¢ Luogo: Auditorium "Sergio Preti" (Ex chiesa San Domenico), Fondi (LT)

â€¢ Ingresso: libero e gratuito.