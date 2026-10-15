L'Associazione "Il Drappo dell'Assunta" presenta la commedia dialettale "JÃº Testament"

Due serate allâ€™insegna del buonumore, della spensieratezza e della valorizzazione delle radici popolari.
Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, alle ore 20:00, la suggestiva cornice dellâ€™Auditorium "Sergio Preti" (presso l'ex chiesa di San Domenico) a Fondi aprirÃ le sue porte per la commedia dialettale in due atti "JÃº Testament", scritta e diretta da Bruno Pallisco e messa in scena dall'Associazione "Il Drappo dell'Assunta".
Lâ€™evento, organizzato con l'alto patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e del Comune di Fondi, rappresenta un appuntamento imperdibile per tutta la cittadinanza per trascorrere una serata all'insegna dell'allegria, apprezzare la ricchezza del vernacolo fondano e sostenere la cultura amatoriale del territorio.
Esprimendo grande entusiasmo per il ritorno in scena della compagnia, il presidente dellâ€™Associazione "Il Drappo dellâ€™Assunta", Angelo Marrocco, ha dichiarato:
Siamo felici ed emozionati di invitare la cittadinanza a questo doppio appuntamento con il teatro e la tradizione. "JÃº Testament" non Ã¨ soltanto una commedia pensata per donare risate e spensieratezza, ma Ã¨ un tassello fondamentale del nostro impegno per la salvaguardia del dialetto e dell'identitÃ culturale fondana. Il teatro in vernacolo ha la straordinaria capacitÃ di unire le generazioni, far riaffiorare ricordi e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunitÃ . Un sentito ringraziamento va al Consiglio Regionale del Lazio e al Comune di Fondi per l'alto patrocinio concesso, all'autore e regista Bruno Pallisco, a tutti i bravissimi attori e a coloro che lavorano dietro le quinte con passione e gratuitÃ . Vi aspettiamo numerosi all'Auditorium Sergio Preti per vivere insieme due serate indimenticabili.
L'opera vedrÃ salire sul palco un nutrito ed eccezionale cast di attori pronti a dare vita ai tanti vivaci personaggi della commedia:
- Giuseppe: Angelo Marrocco
- Rusina: Maria Paola D'Angelis
- Filumena: Sara Pallisco
- Assuntina: Vanda Colantuono
- Alduccio: Salvatore Conte
- Pierina: Anna Colantuono
- Pascal: Giuseppe Di Manno
- Rusinella: Angela Di Manno
- Francisc: Leopoldo Sposito
- Carluccio: Bruno Pallisco
- Gaetano: Benedetto Ruggieri
- Immacolata: Lucilla Parisi
- Filippuccio: Franco Marrocco
- AbdullÃ : Simone Di Fazio
- Don Pietro: Ennio Caporiccio
- Vittorio: Carlo Pallisco
- Teresa La Palla: Chiara Nisci
- Gerardino: Andreapaolo Di Fazio
- Amara: Michela Rizzo
- Cazzimragia: Nadia Pannozzo
- Luigi JÃº sciancat: Gino Rosati
Quadri tecnici e artistici:
- Scritta e diretta da: Bruno Pallisco
- Suggeritrice: Maria Costanza Munno
- Musica e voce: Rudy Mangolini
La realizzazione dell'iniziativa si avvale della collaborazione dellâ€™Associazione Pro Loco Fondi APS per il supporto organizzativo e la presentazione dell'evento.
Un ringraziamento speciale va inoltre alla scuola professionale per acconciatori ed estetisti "Latina Formazione e Lavoro" â€“ sede di Fondi, i cui studenti e docenti cureranno con grande maestria il trucco e l'acconciatura di tutti i protagonisti sul palco.
â€¢ Spettacolo: Commedia teatrale dialettale in due atti "JÃº Testament"
â€¢ Autore e Regia: Bruno Pallisco
â€¢ Organizzazione: Associazione "Il Drappo dell'Assunta"
â€¢ Patrocini: Alto patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e del Comune di Fondi
â€¢ In collaborazione con: Associazione Pro Loco Fondi APS e "Latina Formazione e Lavoro" (Sede di Fondi)
â€¢ Date: Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre 2026
â€¢ Orario: Ore 20:00
â€¢ Luogo: Auditorium "Sergio Preti" (Ex chiesa San Domenico), Fondi (LT)
â€¢ Ingresso: libero e gratuito.