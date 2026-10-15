Il Castello si colora di rosa e azzurro per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sul lutto perinatale

Anche il Comune di Fondi, con lâ€™illuminazione del Castello Caetani di rosa e di azzurro, celebra oggi la Giornata Mondiale della Consapevolezza sul Lutto Perinatale.

Si tratta di una ricorrenza â€“ commenta il sindaco Vincenzo Carnevale â€“ alla quale non sempre viene dedicata la giusta attenzione. Dinanzi a momenti delicatissimi nella vita di una coppia o di una famiglia, la societÃ spesso ha una pretesa impossibile e ingiusta: che una donna o un uomo possano dimenticare facilmente un bambino mai nato ma, non per questo, non desiderato o meno amato. Con questo gesto simbolico vogliamo sensibilizzare la collettivitÃ su un argomento di cui si parla poco o nulla e, allo stesso tempo, esprimere la vicinanza dellâ€™amministrazione comunale e dellâ€™intera cittÃ ai genitori di piccoli volati in cielo ancora prima di venire alla luce o subito dopo essere nati.