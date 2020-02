Sughereta, interpellanza di Monte San Biagio Futura per istituire una commissione ad hoc

Con deliberazione n. 9 del 22.01.2020 il Consiglio comunale approvava all’unanimità di deliberare l’adesione al “patto per la salvaguardia della Sughereta di Monte San Biagio proposto dal Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio”.



In data 25 gennaio 2020, apprendevamo dagli organi di stampa che in data 23 gennaio si è tenuta “una riunione promossa dal Comune di Monte San Biagio a cui hanno partecipato il Parco de Monti Ausoni, l’Università della Tuscia e i responsabili delle associazioni ambientaliste (circolo intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” APS e “Fare Verde Monte San Biagio)”, nel corso della quale, sempre stando a quanto appreso dagli organi di stampa, si sarebbero iniziato a progettare i primi “interventi da avviare per la Sughereta in seguito al finanziamento di 300 mila euro stanziati nella sessione autunnale del bilancio regionale”.

“Riteniamo che la problematica del fungo patogeno che da ormai troppo tempo devasta la Sughereta di Villa San Vito sia caratterizzata da eccezionale gravità e da un interesse pubblico di estrema rilevanza, che impone il diretto coinvolgimento e la responsabilizzazione del Consiglio comunale, i cui componenti devono essere fattivamente partecipi delle scelte politiche e amministrative idonee a fronteggiare tale emergenza: a tal fine, è necessario istituire quanto prima una apposita commissione consiliare speciale di studio – possibilità prevista Statuto dal Regolamento del Consiglio Comunale - che agisca di concerto con i rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste operative sul territorio”.

Per tali ragioni, al Consiglio Comunale del 24.02.2020 “Monte San Biagio Futura” e “SiAmo Monte San Biagio” hanno presentato un’interpellanza, chiedendo al Sindaco di conoscere gli esiti della riunione del 23 gennaio, e, soprattutto, di sapere se condivida l’opportunità e l’esigenza di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, una commissione speciale ai sensi degli artt. 16 Statuto Comunale e 14 del Regolamento.



L’interpellanza è stata quindi favorevolmente accolta dal Sindaco Carnevale. Pertanto, preso atto di tale risposta positiva, provvederemo, alla prossima adunanza del Consiglio comunale, a presentare una specifica mozione con la quale si proporrà di deliberare l’istituzione della Commissione Speciale, auspicandone l’approvazione con voto unanime.

