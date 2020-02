Quattro anni di raccolta differenziata a Fondi: venerdì l'incontro

Si svolgerà Venerdì 28 Febbraio 2020, alle ore 18.00 presso la Sala convegni del Castello Caetani, l’incontro pubblico “2016 /2020 - Quattro anni di raccolta differenziata”, organizzato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Fondi e a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’iniziativa sarà introdotta dai saluti di Beniamino Maschietto, alla sua prima uscita pubblica in qualità di sindaco di Fondi, e proseguirà con gli interventi di Roberta Muccitelli, Assessore all’Ambiente; Giuseppe Acquaro, Dirigente della Polizia Locale; Antonio Spinelli, Responsabile De Vizia - Urbaser SpA; Vincenzo Carnevale, Vice Presidente Provincia di Latina.

Le conclusioni saranno affidate al Parlamentare Europeo Salvatore De Meo.

L’incontro – afferma l’assessore Muccitelli – rappresenterà l’occasione per ripercorrere il percorso che ci ha visti passare dal vecchio servizio di conferimento indifferenziato a cassonetto stradale al nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, raggiungendo in pochi anni l’invidiabile percentuale dell’84,35% nel 2019. Tale risultato è il frutto della sinergia tra l’ottimo lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e dagli Uffici municipali, dall’ente gestore e, non per ultimi, dai cittadini Fondi, che hanno dimostrato grande senso civico e considerevole attenzione ai temi della sostenibilità ambientale.