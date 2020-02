Società pubblica partecipata tra Sperlonga, Lenola e Campodimele: Fratelli d’Italia chiede chiarezza

Il Comune di Sperlonga nei giorni scorsi ha deliberato la costituzione di una società a capitale interamente pubblico per lo svolgimento delle attività di pubblica utilità. La società sarebbe partecipata al 60% dal Comune di Sperlonga, al 35 % dal Comune di Lenola ed al 5 % dal Comune di Campodimele ed ai sensi della normativa in materia, prima del completamento del procedimento di costituzione, gli atti sono soggetti a consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse.

“Dalla lettura degli atti in pubblicazione sul sito - dichiara Sara Kelany, portavoce di Fratelli d’Italia Sperlonga e coordinatore regionale degli enti locali del partito della Meloni - la costituzione di questa società a integrale partecipazione pubblica lascia più di qualche dubbio, se non una vera e propria preoccupazione. Con i nostri tecnici stiamo procedendo ad una disamina approfondita della delibera e degli allegati per partecipare compiutamente al processo di consultazione avviato così come previsto dalla Legge, ma mi sento di poter dire allo stato che non è stato dato conto di alcun dato tecnico che sorregga questa decisione. E’ imprudentissimo, dato anche il pericolo di squilibrio di bilancio, procedere con questi metodi senza tenere in considerazione i numeri. La relazione a corredo della delibera della costituzione della società è zeppa di chiacchiere, di errori giuridici rispetto alla definizione del rapporto tra gestione per il tramite delle società pubbliche e gestione mediante appalto, e totalmente priva dei dati economici e finanziari che sarebbero alla base della scelta, oltre a non contenere alcuna informazione sul perché il Comune di Sperlonga debba possedere una quota di capitale così rilevante. Occorre serietà, soprattutto con riferimento alle società pubbliche, anche perché a differenza del passato, oggi le società anche integralmente partecipate sono esposte al fallimento ed alle procedure concorsuali così come quelle private e non si scherza con i soldi dei cittadini”