Amministrative a Fondi: è Francesco Ciccone il candidato sindaco di "Fondi Vera"

Il percorso iniziato mesi fa e presentato ufficialmente alla Città lo scorso 15 Febbraio ha un nome già entrato nella mente e nel cuore di tanti concittadini, "Fondi Vera". Come preannunciato, in data odierna il movimento ha svelato l'identità del suo Candidato alla carica di Sindaco del Comune di Fondi in vista delle prossime Elezioni Amministrative.

Una scelta condivisa e partecipata quella presa dai sostenitori del neonato gruppo civico, una decisione convinta e cosciente, che ha messo d'accordo anche i futuri Candidati al Consiglio Comunale che saranno presentati nelle prossime settimane e tutta la Comunità che si è ritrovata e si sta ritrovando attorno ad un Progetto così importante, ambizioso e trasversale, che vuole proporre un'alternativa credibile, affidabile, onesta e libera nel panorama politico fondano.

"Fondi Vera" ha scelto Francesco Ciccone, classe 1980, intermediario assicurativo, già Presidente dell'Associazione Ambientalista "Fare Verde", tra i fondatori del Comitato per la "Casa della Cultura" di Fondi, promotore in Città del Festival Internazionale di Street Art "Memorie Urbane" e del Progetto "25Novembre" dedicato alla "Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne".

Espressione del fermento culturale cittadino, rappresentante del mondo dell'associazionismo e del volontariato, appassionato di Politica da sempre, si è distinto tra le altre cose per aver ideato manifestazioni e progetti divenuti patrimonio cittadino, tra questi "la Fondi che non c'è più" e "Fondani nel mondo", per raccontare attraverso libri, documenti e fotografie il secolo scorso sul territorio e valorizzare il talento "Made in Fondi" di tanti giovani e non. In prima linea da sempre, Francesco Ciccone non ha mai fatto mancare il suo sostegno alle numerose iniziative sociali che in questi anni hanno animato il territorio.

"La Famiglia di Fondi Vera me lo ha chiesto e io non potevo dire di no. Perché amo questa Città, amo i suoi colori, i suoi vicoli, le sue storie. Amo questa terra, la sua gente, la nostra gente. E mi impegno da sempre per migliorare l'immagine, la qualità della vita, l'offerta culturale e la sua sfera sociale; ma non basta, non basta l'associazionismo, non basta il volontariato. C'è bisogno di portare nelle Istituzioni una sensibilità nuova, una visione diversa. È tempo."



Queste le prime parole di quello che si presenta come il più giovane Candidato Sindaco finora espresso dalla Politica locale.

Per contatti, interviste e qualsiasi altra informazione si prega di contattare:

3898176997 – info@fondivera.it