Vende una dose di cocaina: arrestato un 19enne di Fondi

Il 05 mar 2020, nella decorsa notte, in Fondi (Lt), i carabinieri della locale tenenza traevano in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 19 enne del posto. In particolare il giovane – a seguito di mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento – veniva sorpreso subito dopo aver ceduto ad un tossicodipendente del luogo, una dose di cocaina del peso complessivo di circa 0,5 grammi. Le successive perquisizioni personali e veicolari consentivano di rinvenire la somma contante di euro 420, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente e il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.