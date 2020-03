Condanna definitiva per usura ed estorsione: 84enne di Rosarno ai domiciliari

Nella serata del 4 marzo scorso, in Fondi (lt), i carabinieri della locale tenenza, in esecuzione dell’ordine per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte d’appello di Roma, traevano in arresto un 84 enne di Rosarno (RC), dovendo scontare la pena residua di anni due, mesi sette e giorni quattro di reclusione, poiché riconosciuto colpevole dei reati di usura ed estorsione. L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto per l’espiazione della pena.