"Leggimi Sempre": i racconti online per bambini fanno il pieno di view

In seguito alle misure straordinarie prese dal governo tra il 4 e il 9 marzo per il contenimento del Coronavirus, la “Biblioteca dei Bambini” di Fondi (Lt) e Leggimi Sempre, piattaforma per la promozione della lettura all’infanzia nel Sud Pontino, hanno lanciato sulla pagina Facebook @leggimisempre l’iniziativa “Lettura, senza paura! Letture (responsabili) ad alta voce”. Oggi, martedì 10 marzo, alle ore 16.30, si è trasmessa la prima diretta della lettura che normalmente si svolge nella Biblioteca della cittadina.

La diretta, che è stata visualizzata 3.315 volte e ha raggiunto 7.640 persone, è stata condivisa da alcune delle case editrici coinvolte, tra cui Bao Publishing e Camelozampa.

Il tema comune ai libri letti è stato l’amicizia: la capacità di portare agli altri i colori del mondo nei tempi bui dell’inverno (Federico di Leo Lionni, Babalibri); il legame buffo o poetico tra amici profondamente diversi (Fox + Chick di Sergio Ruzzier, Topipittori, e Bella e il Gorilla di Anthony Browne, Camelozampa), gli insegnamenti che i grandi danno ai piccoli (Gatto grande, gatto piccolo di Elisha Cooper, Rizzoli), fino a quei gesti amabili e magici che generano ondate di affetto e gentilezza tra gli esseri viventi (Una cosa difficile di Silvia Vecchini e Sualzo, Bao Publishing, e Il pacchetto rosso di Linda Wolfsgruber e Gino Alberti, Arka).

Nei commenti da casa, i bambini hanno espresso entusiasmo, preferenze per un libro o per l’altro, e chiesto la data della prossima diretta.

«Questo esperimento» spiegano da Leggimi Sempre «è nato dall’urgenza “zona rossa”: un modo per stare insieme, da lontano, senza paura e nel segno della responsabilità collettiva. Ma non solo» continuano gli organizzatori. «Anche usciti dalla fase di rischio, vorremmo trasformarlo in un format che raggiunga tutti quei piccoli lettori impossibilitati a partecipare di persona alle letture, per motivi familiari o di salute».

La “Biblioteca dei Bambini” di Fondi, il primo spazio cittadino dedicato agli oltre 4 mila piccoli lettori da 0 a 10 anni residenti nel territorio, è stato realizzato da Leggimi Sempre e dal Comune di Fondi nella Biblioteca Comunale “Dan Danino di Sarra”, con il patrocinio del della Provincia di Latina e della Regione Lazio. Inaugurato il 7 novembre 2019, il corner conta centinaia di visite di bambini, famiglie, insegnanti e studenti.

INFO: Leggimi Sempre : t. 328.1337395 // info.leggimisempre@gmail.com //FB: leggimisempre

Biblioteca Comunale “Dan Danino di Sarra” - piazza D. Purificato, snc - tel. 0771.531331