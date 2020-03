Pro Loco e Andos insieme per offrire supporto ai tempi del coronavirus

Alla luce della situazione di emergenza provocata dall'epidemia da nuovo coronavirus, le associazioni Pro Loco Fondi e A.N.D.O.S. di Fondi (LT) si rendono disponibili a dare supporto alle Istituzioni e a collaborare con altre associazioni del territorio, attività commerciali e privati al fine di aiutare le persone anziane o in quarantena e/o affette da patologie croniche che non possono uscire di casa e che non hanno una rete familiare di supporto per far fronte all’emergenza del Covid - 19.

Pro Loco e A.N.D.O.S. si rendono disponibili a svolgere attività da remoto e di supporto per consentire:

a) la costituzione e la diffusione di una mappa di servizi di solidarietà, attivi nella Città di Fondi in sintonia e collaborazione con le autorità comunali e di protezione civile;

b) la veicolazione di corrette informazioni;

c) attivazione di un numero di ascolto.

Chi ne fosse interessato può telefonare al 3297764644 (anche WhatsApp), alla mail info@prolocofondi.it - oppure attraverso i social network Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin.

Il presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli

La presidente di Andos Fondi Regina Abagnale