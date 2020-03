La nota del Mof: mercato aperto per garantire l'approvvigionamento di tutti ma massima attenzione alle misure

LETTERA A TUTTI GLI OPERATORI e FREQUENTATORI del MOF CON LE NUOVE DIRETTIVE

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVI D-19 Disposizione prot. 649 del 11.03.2020

Gentile Operatore,

nell'ambito delle più ampie azioni adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del C.d. Coronavirus - da ultimo con il DPCM del 09 marzo 2020 -, in allegato ti trasmetto la Disposizione prot. 649 del 11 marzo 2020 circa le ulteriori misure di prevenzione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus nelle complessive attività del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi.

Pur comprendendo la natura oltremodo restrittiva della Disposizione in oggetto, l' Ente Gestore ha ritenuto—di concerto con le Organizzazioni di Categoria - di adottare tali ulteriori misure finalizzate al contrasto ed al contenimento della diffusione di questa epidemia nella consapevolezza che il grande senso di responsabilità ed il senso di appartenenza che ha, da sempre, contraddistinto gli Operatori del MOF possano, anche in questa circostanza, essere segno distintivo di UNITN seppur, in questa fase, 'd a distanza".

Ciascuno di noi deve sentire la responsabilità di fare la propria parte ed è per questo che faccio un particolare appello anche alle attività ortofrutticole esterne al MOF perché possano conformarsi alle medesime misure e disposizioni previste per il Centro e cogliere questa occasione per testimoniare di essere un unico grande Mercato.

Vi confermo che, allo stato, i Centri Agroalimentari sono e restano aperti per garantire l'approvvigionamento dei prodotti per l'intero territorio nazionale e internazionale.

Certo di una fattiva e responsabile collaborazione di tutti e restando a disposizione per quant'altro dovesse occorrere, Vi invio i miei più sinceri saluti. #distantimauniti

Fate riferimento, per ogni ulteriore informazione, sempre ed esclusivamente alle fonti ufficiali provenienti dal Governo, Ministero della salute, Regione Lazio, Prefettura di Latina e Comune di Fondi ovvero consultate l'apposita sezione del sito del MOF all'indirizzo www.mofiit

IL DIRETTORE Dl MERCATO

VISTA la Legge 125/59

VISTA la Legge regionale 7 Dicembre 1984, n. 74 e successive modifiche;

VISTO Il Regolamento di Gestione e correlato Regolamento di Mercato settore "ortofrutta e fiori";

VISTA l'Ordinanza dell'Ente Gestore n.2649 del 19.12.2019 avente ad oggetto il "Calendario ed Orario delle attività del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (area "A" e "B") per l'Anno 2020;

PRESO ATTO del DPCM del 08 marzo 2020 cosi come integrato e modificato dal DPCM del 09 marzo 2020;

RITENUTO opportuno adottare ogni ulteriore azione finalizzata a garantire, non solo il rispetto delle disposizioni previste dal Governo, ma ogni più utile misura di prevenzione per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID- 19 nelle complessive attività del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi;

Ai sensi dell' art. 42 comma 4 del Regolamento di Gestione;

DISPONE

CHIUSURA del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi - MOF limitatamente al POMERIGGIO dei giorni di MERCOLEDI' e VENERDI' nelle cui giornate il Mercato osserverà esclusivamente l'orario: MATTINA 06.00 — 14.00 - fatto salvo attività inderogabili ed indifferibili (quali a titolo esemplificativo attività di lavorazione, carico e scarico merci - esclusa la vendita); CHIUSURA del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi - MOF nell'intera giornata del SABATO fatto salvo attività inderogabili ed indifferibili ( quali a titolo esemplificativo attività di lavorazione, carico e scarico merci- esclusa la vendita); nei giorni di MARTEDI' — GIOVEDI' e DOMENICA l'Accesso al Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi - MOF è così regolato:

Ore 4.45 ingresso consentito al soli operatori concessionari di stand e al proprio personale dipendente impiegato nelle operazioni di scarico con accesso dedicato al Varco n.8 centro ingressi per parcheggio Multipiano — Varco n, 12 lato Carrera per parcheggio Multipiano — Varco pedonale ex varco motocicli Centro Direzionale (vedi planimetria allegata);

Ore 5.00 ingresso consentito ai soli soggetti per le operazioni di scarico con accesso dedicato al Varco n.3 del Centro Ingressi — Varco n.14 lato Carrera ( per solo abbonati con mezzi di portata max. 70q) (vedi planimetria allegata);

Resta invariato l'ingresso alle ore 6.00 per acquirenti, mediatori, attività di movimentazione conto terzi/facchinaggio nonché per il personale dipendente degli operatori concessionari impiegato nelle operazioni amministrative;

L'attività degli operatori addetti al trasporto deve avvenire esclusivamente e limitatamente all'esigenza di consegna o ritiro dei prodotti nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al DCPM del 08 marzo 2020 e DCPM del 09 marzo 2020; Gli autisti e gli operatori del trasporto in genere devono rimanere, ove più possibile, in cabina ovvero nelle immediate vicinanze del proprio mezzo, senza allontanarsi e/o raggiungere altri luoghi del Centro. Ai predetti soggetti è, altresì, vivamente raccomandato l'utilizzo della mascherina; L'accesso alla Piattaforma logistica del MOF è riservata esclusivamente agli addetti della logistica ed ai soli referenti delle ditte di autotrasporto con espresso divieto d'ingresso ai singoli autisti (per i quali valgono le disposizioni sub D e E), concessionari, acquirenti, mediatori ecc. ecc.; II Divieto d'ingresso al Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi MOF per il Pubblico (Privati consumatori); Il Divieto d'ingresso al Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi — MOF per visitatori (familiari, amici, parenti, consulenti ecc. ecc,) e per soggetti titolari di tessera "operatori storici in pensione"

Per sopperire alle ulteriori eventuali operazioni di carico e scarico merci nelle giornate e negli orari indicate sub A e B Vi comunico che è comunque garantito — qualora necessario - il servizio di Piattaforma logistica MOF

Con l'occasione si ricorda e si raccomanda altresì :

Di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal DPCM del 08 marzo 2020 cosi come integrato e modificato dal DPCM del 09 marzo 2020;

Di attenersi scrupolosamente al decalogo /vademecum circa i comportamenti da adottare per contenere il rischio e la diffusione del C.d. Coronavirus;