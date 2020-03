"Alla tua spesa ci pensiamo noi": come funziona e tutti i numeri utili

Sarà attivo a Fondi da oggi, sabato 14 Marzo, l’annunciato servizio “ALLA TUA SPESA CI PENSIAMO NOI” con cui l’Assessorato alle Attività produttive del Comune di Fondi, in collaborazione con Confcommercio Fondi e Consorzio Fondi Più, ha predisposto in questa delicata fase di emergenza da Covid-19 la creazione di una rete commerciale di sostegno.

Il servizio è destinato agli anziani e alle persone affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione che purtroppo non hanno una rete familiare o amicale su cui poter fare affidamento.

Come funziona “ALLA TUA SPESA CI PENSIAMO NOI”? Basta contattare telefonicamente uno o più esercizi commerciali tra quelli aderenti per procedere all’ordinazione senza maggiorazione di prezzo dei prodotti e concordare le modalità di consegna a domicilio gratuita della spesa, secondo la disponibilità oraria e di personale dei vari punti vendita.

Nelle attività di consegna gli esercenti rispetteranno le norme igienico-sanitarie prescritte dal DPC dell’11 Marzo 2020.

Al tempo stesso le attività di rivendita di generi alimentari rispetteranno le prescrizioni di legge nella eventuale lavorazione e nel confezionamento dei prodotti.

Affermano il Vice Sindaco Beniamino Maschietto e l’Assessore alle Attività produttive Giorgia Salemme: «Questa è la dimostrazione del valore di una vera comunità: il nostro obiettivo è quello di far restare a casa le persone, non solo ribadendolo in continuazione ma anche proponendo soluzioni concrete affinché lo possano fare. Grazie alla sollecita adesione dei nostri commercianti Fondi conferma ancora una volta la sua natura di città solidale. Rendiamo inoltre noto che altre attività commerciali hanno attivato propri canali per il servizio a domicilio».

Si riportano di seguito gli esercizi commerciali aderenti con i relativi contatti telefonici:

- Ditta Massarella Marco, Via Sant’Anastasia n°5580, Tel. 0771/537071, 389/2829259;

- Bar Moreno Sas - Pizzeria, Via Flacca n°88, Tel. 331/8314494;

- Parafarma di Urbano e Varani Snc, Via Arnale Rosso n°68, Tel. 329/6373378 (anche WhatsApp), 0771900601;

- Antica Salumeria Monacelli, Via Vespasiano Gonzaga n°36 (al Cardinale), Tel. 0771/531544;

- L’angolo del Gusto, Via Ponte Nuovo n°4 e 4D, Tel. 328/6160204;

- Macelleria Mattei Enzo, Via Onorato I Caetani n°18, Tel. 0771/510828, 327/6703074 (anche WhatsApp);

- Macelleria Fabrizio Maria Gabriella, Via Itri n°27, Tel. 0771/531756;

- Ristorante Pizzeria Braceria La Canadese, Via Montevago n°2, Tel. 0771/501884, 335/6586683;

- Macelleria F.lli Parisi Oreste ed Antonio Snc, Via G. Ruffini n°10, Tel. 0771/532022, 328/7959384;

- La Bottega della Carne di Sergio Di Vito, Via Arnale Rosso n°113, Tel. 0771/504928;

- Udito Point - Apparecchi Acustici di Alessandro Castaldo, Viale della Libertà n°16, Tel. 320/9754292;

- Punto vendita Casabianca di Forte Raffaele, Via Arnale Rosso n°30/32, Tel. 328/6387270 (negozio), 329/2672560 (Raffaele),

- Erboristeria Luna Bianca Dott.ssa Castellano, Corso Appio Claudio n°113, Tel. 0771/279890;

- Pronto Freddo Srl, Via Duccio Galimberti n°37, Tel. 320/8871328 (anche WhatsApp);

- Pane in Piazza Srl di Macchiusi Silvio, Piazza Matteotti, Tel. 0771/511897, 345/0703833 (anche WhatsApp);

- Sapori Sas di Leone Andrea & C. Sas, Via Francesco Caracciolo n°41, Tel. 328/2698403;

- Ristorante Pizzeria Maruzzella, Via Duccio Galimberti (angolo Via Fucito), Tel. 0771/511871;

- Affruttiamoci di Anna Daniele, Viale Regina Margherita n°74, Tel. 327/0987068;

- Ortofrutticola 2099 di Petruccelli Giovanni, Via Diversivo Acquachiara n°142, Tel. 335/1262386;

- Supermercato Ca. Pi. S.R.L., Via Guado n°1 (località Selvavetere), Tel. 0771/555200;

- Libreria Il Seme, Via San Francesco n°6, Tel. 0771/503934;

- Cartolibreria Linus, Via Stazione n°37, Tel. 0771/512067;

- Antica Macelleria Forte, Via Cuneo n°10, Tel. 0771/500395;

- Suinpollo, Via Madonna delle Grazie n°186-188, Tel. 0771/523066, 353.3439068;

- Lo Stuzzichino di Fondi, Via Caracciolo n°34, Tel. 0771/501742, 349/1480295 (anche WhatsApp).