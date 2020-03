Fondi Vera: "Bene la sanificazione e un grosso grazie alla Croce Rossa"

Siamo lieti di aver appreso come l'Amministrazione Comunale abbia accolto il nostro appello predisponendo un intervento straordinario di sanificazione delle strade e piazze dell'intera Città e sarà nostro compito vigilare sui modi e i tempi con cui verrà effettuata. La tutela della salute pubblica è e deve restare un obiettivo di tutti, Istituzioni e movimenti politici in primis.

Per questo motivo, mentre altri Candidati e Partiti hanno scelto di interrompere la Campagna Elettorale, noi preferiamo restare impegnati in prima linea. Fondi Vera ed il suo Candidato Sindaco Francesco Ciccone continuano invece la propria attività con ancora maggiore slancio, nonostante le difficoltà logistiche che sono note a tutti, e lo fa pensando e condividendo proposte a favore e sostegno della Comunità, specialmente delle fasce più esposte. È proprio in momenti come questi che tutte le forze devono collaborare e spendersi al massimo per il bene comune, motivo per il quale Fondi Vera continuerà ad ascoltare la Città e si adopererà in ogni modo perché torni alla normalità, primo passo necessario e inderogabile per proiettarsi verso un futuro e necessario sviluppo.

Ringraziamo nuovamente tutti coloro che si stanno spendendo per la causa, in particolare chi si sta prodigando per la consegna dei farmaci, e siamo felici di constatare che, dopo Formia e altre realtà locali, anche a Fondi si stata allestita la tenda pre-triage, presidio fondamentale per il contenimento epidemiologico finora assente al "San Giovanni di Dio".