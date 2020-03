Informazioni confuse e frammentarie, la Paparello propone un numero WhatsApp istituzionale

Questa mattina abbiamo tutti potuto ascoltare nelle strade di Fondi la voce amplificata da un megafono che da una autovettura comunale chiedeva a tutti i cittadini di restare a casa per evitare la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Sappiamo che Fondi è la città che ha il più alto numero di persone contagiate e positive nella provincia di Latina e l’Amministrazione comunale attua le misure

più diverse per chiedere ai Fondani di collaborare per scongiurare il perdurare e la maggiore diffusione del contagio

In momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, le comunicazioni più disparate e spesso contraddittorie ci pervengono dai social che come sempre inviano miriadi di informazioni che anziché chiarire e appianare i problemi sembrano moltiplicarli. È questo il momento in cui il ruolo delle Amministrazioni Comunali diventa importante, essenziale direi, per dare le giuste e corrette direttive ai cittadini.

Una modalità eccezionale la fornirebbe WhatsApp che può raggiungere e coinvolgere migliaia di persone. È quanto suggerisce con il suo comunicato odierno il consigliere regionale del PD Enrico Forte: “attivando un numero di WhatsApp di pubblica utilità, i cittadini potrebbero dare il consenso alla ricezione di messaggi utili in questo momento di grande emergenza”.

Iniziativa questa che, cessata l’emergenza, potrebbe restare attiva per comunicazioni istituzionali su ordinanze, tributi ed eventi straordinari di ogni genere, per i quali i canali ordinari non sono sufficienti.

Nel salutare tutti i nostri concittadini, augurandoci che questo periodo drammatico ci renda più

consapevoli e saggi, invitiamo al rispetto di quelle norme essenziali che con il contributo di ciascuno

di noi consentano di superare in tempi brevi questa emergenza.

Maria Civita Paparello, consigliera comunale PD di Fondi