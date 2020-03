L'edilizia? Non necessaria in questo frangente, la Di Manno Impresa Costruzioni Srl sospende l'attività

Con lo scopo di sensibilizzare tutte le aziende ed attività sul territorio che, come l'edilizia, non necessarie alla sopravvivenza in questo frangente, affinché acquisiscano consapevolezza della grave situazione, ed intraprendano azioni atte a bloccare la diffusione del coronavirus; lontani da ogni logica di profitto, per proteggere la salute di tutti oggi e il nostro diritto al lavoro domani, annunciamo la sospensione dell'attività.

Ad annunciarlo è la Di Manno Impresa Costruzioni Srl che rilancia l'hashtag #edilizia-iorestoacasa



