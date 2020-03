Dialisi in sicurezza per un paziente positivo: il super lavoro della Croce Rossa di Fondi

Croce Rossa Fondi sta garantendo la possibilità di fare dialisi ad un paziente Covid 19 positivo.

"Ogni due giorni - spiegano - lo preleviamo con questa barella speciale "Bio Contenimento" da casa, lo portiamo a fare dialisi in ospedale e poi lo andiamo a riprendere".



Questo servizio è fatto in modo che il paziente isolato nella barella non venga a contatto con persone sane.

Di questo servizio si sta occupando a titolo gratuito i Volontari specializzati nel Reparto di Sanità Pubblica di cui il comitato dispone di alcuni volontari formati tra cui io che sono il delegato alla emergenza.

La barella invece ci viene portata di volta in volta da Roma insieme a operatori del Reparto.

Per questo motivo si vede un fuoristrada che fa da scorta e un ambulanza sempre della CRI dietro con le sirene, per garantire un servizio celere per gli operatori in tuta e DPI classe A e per il trasportato.

Il comitato si sta facendo carico vista l'emergenza di tutte le spese per questo trasporto.

Per questo trasporto un prezioso aiuto per la logistica è dato dal direttore sanitario dell' ospedale di Fondi e Terracina.