Monte San Biagio: mascherine fatte a mano e gratuite per chi ne ha bisogno

In questi giorni di apprensione e preoccupazione per il Coronavirus che è venuto a fare visita anche a Monte San Biagio, il gruppo social locale di Segnalazione e Denunce Pubblice, ha lanciato un appello a tutti gli iscritti che avessero esperienza di cucito per la cucitura delle mascherine di protezione in collaborazione con le Signore Enrica Zeppieri e Elisabetta Amicucci. Le due monticellane stanno già lavorando alla cucitura e alla distribuzione, a titolo gratuito, a chi ne fa richiesta. Molte mascherine sono state gia distribuite anche all'Ospedale di Fondi.