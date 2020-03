Dcpm: raffica di multe tra Fondi e Lenola anche da parte dei carabinieri

Il 18 marzo 2020, i militari della locale tenenza, deferivano in stato di libertà un 24enne, poiché sorpreso all’interno di un condominio di quel centro senza giustificato motivo e contro la volontà degli stessi condomini, in violazione alle prescrizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale.

Il soggetto è stato deferito all’a.g. anche per i reati di violenza privata e violazione di domicilio.

Sempre in Fondi è stato deferito dai militari un 54enne, sorpreso in quella via Appia senza giustificato motivo, in violazione alle prescrizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale.

Il 18 marzo 2020, i militari dell’arma del luogo deferivano in stato di liberta’ due persone, un 41enne, ed un 73enne, poiché recatisi in quel centro, senza giustificato motivo, in violazione alle prescrizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale.