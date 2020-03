Come donare per l'emergenza: la guida del Comune di Fondi

Come preannunciato nella giornata di ieri, il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noti i DATI del CONTO CORRENTE BANCARIO del COMUNE DI FONDI per RICEVERE DONAZIONI VOLONTARIE che saranno DESTINATE A RAFFORZARE LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS: acquisto di dispositivi di protezione individuale per personale – sanitario e non – impegnato nell’espletamento dei servizi essenziali e forze di Protezione civile locale, utilizzo per qualsiasi altra attività connessa alla gestione dell’emergenza.

I DATI SONO I SEGUENTI: Conto corrente bancario intestato a Comune di Fondi, causale “Sostegno emergenza coronavirus”, IBAN: IT 69 N 05296 73979 CC0050025661.

Il conto è attivo da ieri unedì 23 Marzo 2020.

Si ricorda che le somme raccolte con la sottoscrizione straordinaria saranno destinate esclusivamente per affrontare e superare la straordinaria emergenza del Covid-19 nella città di Fondi e sarà dato pubblico riscontro del loro specifico utilizzo. Se al termine dell’emergenza risulteranno somme residue, queste saranno utilizzate per azioni di potenziamento dell’offerta sanitaria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Fondi in collaborazione con Banca Popolare di Fondi, può contare inizialmente sulla donazione iniziale di 20.000 Euro da parte della BPF nonché sulle donazioni delle indennità del mese di Marzo del Vice Sindaco Maschietto, del senatore Claudio Fazzone e degli europarlamentari Antonio Tajani e Salvatore De Meo.