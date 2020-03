In arrivo test sierologici per gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere più a rischio

Nel corso della videoconferenza dei capigruppo del Consiglio regionale, svoltasi ieri alla presenza del vicepresidente Daniele Leodori e degli assessori Alessandra Sartore e Paolo Orneli, sono state illustrate le ragioni del documento presentato dai capigruppo del centrodestra, non essendoci state risposte adeguate alle richieste in merito a due questioni in particolare:

1) la capacità di eseguire diagnosi più veloci ed efficaci per individuare i soggetti positivi;

2) il potenziamento e la corretta distribuzione degli strumenti di protezione individuale sul piano territoriale.

Il vicepresidente Leodori relativamente al primo punto ha comunicato che saranno eseguiti subito i test ‘sierologici’ più rapidi nei confronti degli operatori sanitari delle strutture ospedaliere considerati più a rischio.

In attesa della validazione scientifica dello Spallanzani (già nelle prossime 24-48 ore), che estenderà questi test a tutti gli operatori sanitari, ai possibili contagiati, ai loro familiari e ai contatti avuti. L’obiettivo in particolare sarà scovare gli asintomatici che sono una formidabile fonte di contagio, trovando e isolando i trasmissori ‘inconsapevoli’.

Sul secondo punto sempre il vicepresidente Leodori si è impegnato a far rispettare la corretta consegna dei dispositivi presso le varie Asl, nonchè nei singoli presidi ospedalieri e nelle varie strutture sanitarie.