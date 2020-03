Ufficio postale: giovedì e venerdì apre anche la sede al Salto di Fondi

L’Amministrazione comunale di Fondi rende noto che l’Ufficio Postale “Salto di Fondi” riaprirà nei giorni di Giovedì 2 e Venerdì 3 Aprile prossimi, dalle ore 8.20 alle 13.45, per consentire il pagamento degli stipendi e dei trattamenti pensionistici e l’espletamento delle urgenze.

Inoltre a partire da domani, Mercoledì 1 Aprile, l’Ufficio centrale di piazza Matteotti effettuerà l’orario completo dalle ore 8.20 alle 19.05.

«Ringrazio Poste Italiane per aver compreso le necessità del nostro ampio territorio – precisa il Vice Sindaco Beniamino Maschietto – a dimostrazione della piena sinergia che può esserci tra gli enti. Il 12 Marzo scorso con una nota trasmessa a Poste Italiane avevo sottolineato che non potevamo condividere le rimodulazioni operate sugli Uffici Postali di Fondi a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. Ero ben consapevole che questi provvedimenti avrebbero comportato un notevole disagio per tutta l’utenza cittadina, in modo particolare per quella anziana e in condizioni più disagiate e altresì per i circa 4.000 residenti della zona mare, costretti a recarsi presso la sede centrale di piazza Matteotti con conseguenti assembramenti e rischi per la sicurezza sanitaria. Ho dunque sollecitato una revisione delle rimodulazioni di chiusura al fine di ridurre al minimo i disagi che altrimenti sarebbero stati arrecati a migliaia di cittadini. La riapertura temporanea dell’Ufficio “Salto di Fondi” è un primo passo in questa direzione, e di ciò esprimo gratitudine a Poste Italiane, e mi auguro che possa seguire un ulteriore provvedimento finalizzato ad ampliare l’offerta del servizio».