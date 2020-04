Maxi donazione di ortofrutta da parte dei produttori siciliani e fondani

Oltre 100 quintali di ortaggi donati questa mattina dalle Cooperative agricole di Fondi alla Protezione Civile di Fondi, alla Protezione Civile di Sperlonga alla Croce Rossa – Sezione Comunale di Fondi.

Ad annunciarlo è la Coldiretti, bella persona di Lino Conti.

Un ringraziamento - scrive - va alla OP Copla, alla OP C. Colombo, alla OP VALAF alla Cooperativa Agricola San Leone, alla OP Salto di Fondi per essersi immediatamente adoperati per la messa a disposizione di ortaggi di stagione e generi di prima necessità, ma anche ai tanti produttori che spontaneamente hanno voluto dare il loro contributo alla raccolta di alimenti.

Un ringraziamento particolare - prosegue Conti - va ad alcuni produttori ed aziende della Sicilia, az. Agricola Pollara, alle società Il Marchio d’ Oro, Splendort, Giugno che hanno voluto contribuire a questa iniziativa facendo arrivare 7 pedane di pomodori, melanzane, peperoni, dimostrando una particolare sensibilità all’ iniziativa promossa dalle Cooperative di Fondi e dalla COLDIRETTI.

Un doveroso ringraziamento alle aziende agricole Petrillo Maurizio, Orti di Circe e Franco Ferraiol, l' angolo della mozzarella, per la loro generosità.

Il mondo agricolo è stato sempre particolare attento e sensibile alle problematiche legate alle famiglie bisognose, difatti non è la prima occasione quella di oggi di invio di prodotti ad enti caritatevoli, e sicuramente in futuro verranno messe in campo altre iniziative , se serviranno.

In questo momento è necessario far sentire la nostra vicinanza alle famiglie ma è importante anche che i consumi si rivolgano sempre di piu’ ai nostri prodotti , al vero made in Italy , a chi non tradisce mai né i consumatori e nè il POPOLO Italiano.