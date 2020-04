Da lunedì webinar gratuiti a cura dell'associazione “Cocktails Dreams” di Fondi

“In questo periodo difficile non potevamo restare a guardare! Abbiamo deciso insieme a grandi amici e colleghi di unirci per stare vicino ad appassionati ed operatori, che aspettano di superare questo periodo complicato per tornare a vivere e rianimare i nostri banconi come abbiamo sempre fatto. Da sempre facciamo Formazione e sentivamo il bisogno di continuare a farla!”

A parolare è Giuseppe Capotosto, presidente dell’Associazione “Cocktails Dreams” di Fondi.

L'iniziativa, che si terrà in rete da Lunedì 6 a Sabato 11 Aprile, è quella di unire Formazione e Sociale, in un progetto senza limiti e senza confini. Andare avanti, crescere, formarsi per tornare più forti e consapevoli di prima.

“I nostri webinar - prosegue Capotosto - sono completamente gratuiti, grazie soprattutto a grandi professionisti, ma ancor prima grandi Uomini e Donne che hanno risposto con il cuore al nostro progetto.

Un'oretta di svago dalla quarantena, dove imparare, crescere e apprendere nozioni sul mondo degli Spirits, in poche parole un viaggio tra 5 continenti e un paio di pantofole. Ma oltre alla formazione esiste soprattutto la Vita. Lo scopo del nostro Webinar è quello di andare avanti ed aiutare, abbiamo deciso di farlo per aiutare concretamente un progetto sociale che ci sta molto a cuore. Abbiamo cosi istituito una raccolta fondi volontaria in favore della Onlus Nadyr”.



L'Associazione Nadyr Onlus si occupa di contrasto alla violenza di genere attraverso la gestione del Centro Antiviolenza Nadyr con sede a Fondi e Terracina. Il Centro sostiene le Donne offrendo loro sostegno Psicologico e Assistenza Legale, garantendo riservatezza, anonimato e gratuità, grazie alla professionalità e disponibilità volontaria di un’equipe multidisciplinare tutta al femminile.

Tra i principali ospiti del Progetto, Capotosto potrà contare su Cristian Bugiada, Julian Biondi, Ilaria Bello,Massimo Stronati, Marco Giuridio, Riccardo Rossi, Tommaso Mauro e Augusto Amaral, big dell’ambiente che hanno come comune denominatore quello di contribuire allo sviluppo della conoscenza del SaperBere Bene.