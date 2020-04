Restrizioni prorogate fino al 13 aprile ma nuove regole per le attività commerciali

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che in data odierna la Regione Lazio ha emanato l’Ordinanza n. Z00023 con la quale ha prorogato fino al prossimo 13 Aprile le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 nella città di Fondi disposte con la precedente Ordinanza n. Z00020 del 27/3/2020.



Con la stessa Ordinanza sono state prorogate anche le ulteriori misure di contenimento disposte per i Comuni di Nerola e Contigliano.



L’Ordinanza odierna fa seguito ai lavori del Comitato provinciale di Latina per la sicurezza e l’ordine pubblico tenutosi nella mattinata odierna, nel corso del quale la ASL e la Regione, preso atto che le misure restrittive dell’Ordinanza regionale n. Z00020 del 27/3/2020 hanno contribuito a limitare la diffusione dell’epidemiologia in corso, hanno confermato l’esigenza di mantenere le medesime misure fino al 13 Aprile p.v.



Nel corso dei lavori il Comune di Fondi, in ragione delle numerose segnalazioni pervenute nei giorni scorsi da parte di cittadini, aziende e professionisti ha chiesto di chiarire sin da subito quali ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE sono da considerarsi, ai sensi della citata Ordinanza del 27/3/2020, AUTORIZZATE AD ESERCITARE, in quanto ritenute essenziali e comunque funzionali.



A seguito della suddetta richiesta di chiarimento, la Regione Lazio ha trasmesso in serata una specifica nota, dalla quale si evince che:



- possono esercitare l’attività i Servizi assicurativi (per garantire adempimenti obbligatori per legge) e gli Studi professionali e di consulenza del lavoro (a supporto delle aziende in attività) prediligendo le modalità di lavoro agile, dovendo le comprovate esigenze di lavoro essere correlate a quanto strettamente necessario ad assicurare gli adempimenti di legge, nel rispetto delle misure precauzionali e di distanziamento sociale e nei termini di cui al punto d) dell’Ordinanza del 27/3/2020, ossia “limitatamente al titolare o gestore della stessa attività, laddove non fosse possibile garantirle con le sole persone residenti o domiciliate, anche di fatto, del Comune di Fondi”;



- è consentito l’esercizio delle attività di rivendita di prodotti per l’igiene alla persona e per la casa in quanto beni di prima necessità;



- è consentita la consegna a domicilio di generi alimentari e cibi anche da parte degli esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, paninoteche, pub) fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per le attività di confezionamento che di trasporto e il divieto di chiusura dell’attività al pubblico tuttora vigente;



- sono altresì consentite, in quanto funzionali alle attività in esercizio, le seguenti attività, sempre nei limiti e nelle forme fissate al citato punto d) dell’Ordinanza del 27/3/2020: negozi di vendita e riparazione elettrodomestici e supporti informatici; riparazioni artigianali a supporto delle abitazioni private e delle attività in essere (impianti elettrici, idraulici, riscaldamento); rivendite di autoricambi e officine di riparazione automezzi a supporto delle attività in essere.



Queste attività si aggiungono a tutte quelle già autorizzate con la citata Ordinanza del 27/3/2020 alla voce “MISURE RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE”.