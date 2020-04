Emergenza coronavirus, la richiesta di Macaro: "Contributi per le associazioni sportive dilettantistiche"

Quanto potremo resistere ancora senza fare sport? E per quanto tempo potranno fermarsi le attività dilettantistiche senza subirne irrimediabilmente le conseguenze?

Se lo domanda il consigliere comunale di Fondi Fabrizio Macaro, da sempre particolarmente sensibile e attento al mondo sportivo locale e non.

Riceviamo e pubblichiamo, a tal proposito, la lettera inviata dal consigliere Macaro al Presidente e Vice Presidente della Giunta Regionale del Lazio, oltre che al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente del CONI Lazio, Dott. Riccardo Viola.

Emergenza Coronavirus – Richiesta impegno e predisposizione bando pubblico per la concessione di contributi alle Associazioni Sportive Dilettantistiche per il sostegno della riattivazione delle attività sportive.

Egregio Presidente,

le scrivo questa breve nota non solo in qualità di Consigliere Comunale di uno dei tanti paesi del Lazio, colpiti come moltissimi altri dall’epidemia del Coronavirus, ma anche come appassionato di sport, genitore di bambini che praticano attività sportiva e da sempre impegnato in diverse attività per lo sviluppo e la promozione del movimento sportivo a livello dilettantistico.

So che il momento è di estrema difficoltà per tutti noi, ma le chiedo di intervenire il prima possibile per stanziare somme economiche da poter destinare alle Associazioni Sportive Dilettantistiche regolarmente affiliate al CONI, mediante la predisposizione di un Bando Regionale.

Come lei saprà molte associazioni durante ogni anno sportivo affrontano numerosi sacrifici attraverso l’impegno quotidiano di presidenti, dirigenti, istruttori e collaboratori vari, i quali molte volte svolgono il loro impegno sotto forma di volontariato per garantire la possibilità ai nostri figli di poter praticare una disciplina sportiva che consenta loro di crescere in maniera sana e poter socializzare con altri ragazzi e ragazze.

Gentile Presidente lo Sport è soprattutto un movimento sociale e culturale e se non ci sarà un aiuto economico per le associazioni molte di loro avranno seri problemi nel riprendere il programma degli allenamenti e garantire un corretto e costante svolgimento delle attività.

Le Associazioni che svolgono le proprie attività presso gli impianti di proprietà pubblica, spero che vengano sostenute dai Comuni e dalle Province con la sospensione dei canoni di concessione pubblica fino al 31 dicembre 2020.

Il problema maggiore però lo avranno le moltissime associazioni che svolgono la propria attività in strutture e impianti privati alle quali andrebbe concesso un contributo economico al fine di sostenere il pagamento di almeno tre mensilità dei canoni di locazione privata oltre al pagamento delle tasse e delle bollette delle utenze.

Sperando che questa mia proposta venga presa in considerazione, le chiedo di attivare quanto prima le procedure per la predisposizione degli strumenti necessari per sostenere il settore sportivo della Regione Lazio perché credo e, lo spero, nel momento in cui questa emergenza terminerà la voglia di fare sport a partire dai bambini fino agli anziani batterà tutti i record.

Distinti Saluti

Fondi, li 31 marzo 2020

Fabrizio Macaro

(Consigliere Comunale Città di Fondi)