Emergenza: Monte San Biagio verso la sospensione dei tributi?

Ad annunciarlo è il vice sindaco di Monte San Biagio Arcangelo Di Cola.



Una sospensione dei pagamenti senza una contropartita finanziaria - spiega l'amministratore - significherebbe non poter più garantire i servizi ai cittadini ( il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per esempio).

I nostri tributi locali non sono in scadenza in questo periodo particolare ( Imu 16 giugno e Tari in corso di definizione delle tariffe )ed inoltre in seguito al Decreto Legge Salva Italia sono di fatto sospesi dall’8 marzo al 31 maggio i termini di pagamento delle cartelle emesse dagli enti locali ( tra cui anche quelli del comune di Monte San Biagio).

Stiamo lavorando con serietà e concretezza per dare risposte vere allo stato di emergenza dei nostri cittadini.