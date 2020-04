Il dono dell'Ana: 250 mascherine a Polizia Locale di Fondi e Protezione Civile di Lenola

L'ANA, Associazione Nazionale Ambulanti di LATINA, come gesto di vicinanza alla popolazione della città di FONDI - dichiarata "zona rossa" per evitare l'espansione del contagio del CORONAVIRUS, ed a sostegno della limitrofa comunità del Comune di LENOLA - ha deciso di donare un piccolo quantitativo di 250 MASCHERINE CHIRURGICHE alla Polizia Municipale del Comune di Fondi ed alla PROTEZIONE CIVILE di Lenola.



Lo rende noto il Presidente Provinciale ANA LATINA, Abdel Wahab Ashraf.



La donazione è stata possibile grazie alla fornitura gratuita di due associati ANA della Provincia di Frosinone - Desi Tessile di Aristide Gentili ed Ugo Gentili - che producono le Mascherine e sono fornitori di strutture sanitarie in Italia.



Le mascherine, omologate dal Ministero della Salute, saranno consegnate entro la settimana al Comando della Polizia Municipale di Fondi ed alla Protezione Civile di Lenola che provvederanno alla consegna alle popolazioni residenti secondo le necessità.



La donazione di mascherine - nella attuale emergenza in cui tutte le persone sono invitate a proteggersi, a rimanere in casa e ad evitare ogni tipo di contatto con gli altri – è soltanto un piccolo gesto di solidarietà per andare incontro alle a quanti non riescono a reperirle con l'auspicio che si contenga quanto più possibile il rischio da contagio.