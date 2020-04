“Artisti ProFondi”: la Pro Loco: "Un formidabile inedito da imitare"

Ancora una volta il cantautore fondano Virginio, vincitore nel 2011 della decima edizione di Amici di Maria De Filippi, ci ha sorpresi. E il suo animo generoso ha commosso in tanti con l'iniziativa che ha unito ben 15 artisti intorno all'iniziativa benefica “Artisti ProFondi”.

Decine di migliaia le persone che hanno seguito attraverso il web, giovedì 2 aprile scorso, le oltre tre ore di concerto inedito da ogni parte d'Italia (e non solo).

Grandi nomi hanno risposto all'appello di Virginio: Marco Masini, Arisa, Noemi, Annalisa, Chiara Galiazzo, Paola Iezzi, Giovanni Caccamo, Pierdavide Carone e Federica Camba, che si sono alternate chiacchierando e cantando dal vivo alcuni dei loro più grandi successi. Tra gli ospiti anche Luciano Cannito.

A rispondere con entusiasmo anche alcuni nomi di spicco della città di Fondi distinti in ambito artistico a livello nazionale e internazionale, tra cui: Tania Tuccinardi (protagonista in Notre Dame De Paris), Gabriele Pezone (pianista e concertista internazionale), Desiré Capaldo (cantante lirica) e Chiara Stroia (cantautrice jazz).

“Grazie agli oltre 40.000 spettatori su Facebook e su All Music Italia” ha commentato Virginio sulla sua pagina ufficiale di Facebook, invitando a continuare a donare utilizzando il numero del Fondo Emergenza IT69N0529673979CC0050025661 #artistiprofondi #iosuonodacasa.

E' stata una piacevole serata e l'evento ha abbracciato virtualmente la città di Fondi attraverso la musica, ma anche per far conoscere il fondo per l’Emergenza Coronavirus creato appositamente dal Comune il quale, insieme all'Associazione Pro Loco Fondi, ha dato pieno Patrocinio allo speciale concerto. Un fenomenale inedito da riproporre in queste serate in cui la terribile pandemia covid-19 costringe tutti a casa.

Un concerto 2.0 andato in onda in diretta e in replica sui social unificati di Instagram, Facebook e Twitter.

Come ha spiegato lo stesso Virginio: «”Artisti ProFondi” è un gioco di parole per sottolineare la profondità d’animo degli artisti coinvolti, ma anche perché tutto il ricavato di questo evento viene devoluto in sostegno della mia città, che si chiama esattamente Fondi. Un concerto in diretta streaming andato in onda sui miei canali social, per cercare di dare in qualche modo una mano ai miei concittadini. Sono tanti gli artisti che hanno accettato il mio invito, amici che ringrazio davvero di cuore».

Una regia speciale ha dato la possibilità agli Artisti di interagire con Virginio, che ha fatto da “collante” lasciando di volta in volta lo schermo, alla performance degli artisti, i veri protagonisti.

Hanno partecipato da casa loro e tutti con grande entusiasmo e generosità. Grazie al grande cuore del nostro concittadino Virginio.