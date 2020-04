"La Coturnice" e "Ynola" consegnano il primo lotto di mascherine alla Protezione civile di Lenola

L'Azienda Faunistico Venatoria "La Coturnice" e l'Associazione Ynola hanno consegnato oggi pomeriggio il primo lotto di 700 mascherine protettive alla Protezione Civile di Lenola che provvederà a distribuirle alla cittadinanza.

Per la realizzazione la Coturnice ha provveduto all'acquisto dei materiali mentre l'ass. Ynola ha messo in campo una task force di sarte reperite tra i soci e numerose signore di Lenola Fondi e della casa per anziani villa Grazia di Pico.

Le maschere sono realizzate in tessuto di cotone esternamente e internamente con un doppio strato di TNT.

Sono state disinfettate con lavaggio non allergizzante e sterilizzate a raggi UV. Chi vuole ritirarle può richiederle alla Protezione Civile di Lenola al n. 0771595860.

Una gran bella soddisfazione per le due Associazioni lenolesi sempre vicine ai bisogni della popolazione locale