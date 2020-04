Covid-19 a Monte San Biagio: buone notizie per il paese presepe

Buone notizie riguardo i due pazienti positivi residenti a Monte San Biagio. Le rassicurazioni del sindaco:

In questi giorni - fa sapere il primo cittadino - siamo abituati ad ascoltare notizie di eventi tristi per il nostro comprensorio. Oggi voglio informarvi su una notizia felice, che infonde un pizzico di tranquillità nel nostro paese. I nostri due concittadini risultati nelle settimane scorse positivi al Covid19, dall'esito dei tamponi effettuati per i controlli necessari a valutare il decorso del contagio, sono risultati NEGATIVI al test. Non voglio fare il passo più lungo della gamba, ma sento di poter dire che Monte San Biagio torna a confermarsi un paese con ZERO persone contagiate. Tutto ciò mi rincuora molto, siamo una comunità con una forza incredibile e come sempre non posso che ringraziarvi, unitamente a tutte le forze impegnate in questa emergenza. Grazie, non dimentichiamo di tenere sempre alta la guardia!