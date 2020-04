Uova di Pasqua e mozzarelle per i bisognosi della città: il dono di Nea, Casabianca e Pizzeria Zio Mario

“Questi sono giorni difficili un po’ per tutti, in cui oltre alle nostre libertà fondamentali vengono a mancare molte altre cose, come il lavoro. Noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo quello che possiamo. Nonostante anche le nostre attività siano chiuse per far fronte a questo gigantesco male che colpisce un po’ tutti, siamo vicino alla cittadinanza e a quelle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese e soprattutto per i bambini ai quali vorremo strappare un sorriso in questa Pasqua un po’ particolare”.

Il messaggio di conforto arriva da Francesca Galdiero, proprietaria del "Nea" di Fondi che, assieme al “Caseificio Casabianca” e alla “Pizzeria Zio Mario”, hanno deciso di organizzare una piccola grande iniziativa di solidarietà.

Le tre attività hanno deciso di sostenere la cittadinanza con questo gesto di solidarietà offrendo a tutte le famiglie di Fondi che si trovano in difficoltà delle uova pasquali per i bambini e delle confezioni di mozzarelle di bufala che saranno donate alla Croce Rossa locale.

Saranno i volontari Cri a distribuire i doni alle famiglie bisognose.

Le richieste possno pervenire, naturalmente, anche in forma anonima.