La colomba di Ferdinando Tammetta: un messaggio di speranza dalla "zona rossa" di Fondi

Dopo lo straordinario successo ottenuto con il panettone natalizio, il maestro Ferdinando Tammetta ha fortemente voluto riproporre per il periodo pasquale la sua tradizionale colomba. La decisione non è stata facile, infatti il forno e lo store di Tammetta si trovano a Fondi (provincia di Latina), decretata da qualche tempo zona rossa a seguito dell’emergenza per il Covid 19. Il forno, come gli altri in Italia, è rimasto attivissimo sia per il pane, che per gli altri prodotti che il maestro realizza e attraverso i quali sta allietando la non facile situazione vissuta da tutta la città. La colomba viene venduta presso la sede principale e attraverso il sito web. Sono solo due le tipologie proposte per il momento, rispetto alla piccola gamma che da anni viene prodotta. Si tratta di quella classica, con i canditi e quella al cioccolato, vero e proprio vanto del Forno di Ferdinando Tammetta.

La nostra – dichiara Ferdinando Tammetta – è anche una missione. Io credo fermamente che anche noi artigiani del lievito possiamo essere d’aiuto in questo momento così drammatico. Nulla di accostabile al lavoro che stanno facendo medici, infermieri, forze dell’ordine e protezione civile, ma le luci dei nostri forni nel buio delle città completamente inermi e il nostro pane che arriva fresco sulla tavola di tutte queste persone che sono a casa ci rende ancora più utili. Mi riempie il cuore di gioia sapere che, proprio in questi momenti, tutti i nostri sforzi siano destinati ad essere veri e propri aiuti morali. Anche per questo ho voluto produrre le Colombe, nonostante tutto sia fermo. Desidero che queste mie colombe, come quelle di tutti i miei colleghi, siano foriere non solo di fede, ma anche di coraggio e forza per trascorrere questa “bizzarra” pasqua nel migliore dei modi, anche se distanti ma uniti”.

Le Colombe del maestro Tammetta sono realizzate con prodotti di eccellenza, selezionati con attenzione e dedizione dal maestro stesso che, oltre ad essere depositario della ricetta originale tramandata dai genitori, durante questi anni l’ha arricchita attraverso la sua esperienza. Prevale ad esempio un aspetto molto importante, ovvero l’alta digeribilità del dolce che come tutti i lievitati è il fiore all’occhiello della sua produzione. La Colomba è acquistabile presso lo store in via delle Fornaci, oppure telefonando allo 0771501018 (consegna a domicilio)