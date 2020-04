Le 8 Associazioni di Spesa Solidale regalano un Uovo a tutti i bambini di Fondi

L'emergenza ci costringe a mantenere le distanze ed evitare abbracci e strette di mano. E ci apprestiamo a vivere proprio per questo una Pasqua insolita. Ma non vogliamo renderla meno dolce e gioiosa per i figli più piccoli della nostra Città.

Questo il messaggio delle 8 Associazioni promotrici del Progetto #SpesaSolidaleFondi che hanno lanciato l'iniziativa #PasquaSolidale, allo scopo di donare un uovo di Pasqua ad ogni bambino.

Sono costretti a stare in casa, senza poter vedere i loro amici e compagni di classe, vogliamo che tornino a sorridere grazie a un dono, un "premio" per i nostri concittadini più piccoli che, come gli adulti, da quando è cominciata la quarantena stanno collaborando affinché tutto possa andare bene. L'obiettivo è chiaro: portare un po’ di spensieratezza e di normalità nelle case di Fondi. Le Associazioni “Alpha Dog”, “Fare Verde”, “Articolo Ventiquattro”, “Nuove Prospettive”, “Chiesa di Fondi”, "Cicloamatori Fondi", "Chiesa Apostolica in Italia - Grace for Grace" e “Giardino a 4 zampe” hanno scelto di unire le forze per un obiettivo concreto quale quello della Solidarietà, e con questo della vicinanza e del sostegno reale a nuclei familiari in condizioni di disagio e difficoltà. Per questo motivo hanno predisposto un’iniziativa denominata #SpesaSolidaleFondi, al fine di contribuire fattivamente al superamento della situazione di emergenza che riguarda un numero sempre maggiore di soggetti anche nella nostra Città. Il Progetto "Spesa Solidale Fondi" regala un sorriso a tante famiglie in difficoltà. L'opera di Volontariato portata avanti dalle nostre otto Associazioni sta rappresentando un'ancora di salvezza per molti fondani, e questo per noi è l'aspetto più importante: aiutare chi sta soffrendo. La solidarietà di tanti amici, le donazioni di numerosi concittadini, la disponibilità e sensibilità di titolari di attività commerciali ci hanno permesso, inoltre, di offrire tutto il necessario per preparare il Pranzo alle persone bisognose seguite dal Centro Servizi Caritas "Mons. Salvatore Fiore" di Fondi per le giornate di Lunedì e Martedì. Per contatti: spesasolidalefondi@gmail.com - 327 098 7015 - 327 010 8238 - 328 305 4658