L'emergenza coronavirus non ferma l'Accademia d’Arte Drammatica del Lazio

L'Accademia d’Arte Drammatica del Lazio non si ferma in questa situazione di emergenza.

Le lezioni del maestro Fabio d’Avino continuano, via Skype, per gli attori diplomandi e per gli uditori, così come le lezioni dei maestri Tiberio Ettore Muccitelli ed Enza Parisella per la classe junior.

Gli allievi attori continuano a studiare, a distanza, l’interpretazione teatrale e cinematografica e la lettura poetica affrontando, guidati dal Maestro, i componimenti di grandi autori (da Dante a Shakespeare, passando per Leopardi), in vista dell’esame che li vedrà conseguire l’attestato di qualifica professionale.

Per tale occasione l’Accademia si impegna anche a diffondere il materiale proveniente dalla registrazione dei lavori degli attori, creando l’hashtag #iorecitoacasa e condividendo self-tape cinematografici e videoclip nei quali gli attori interpretano grandi classici della cinematografia, del teatro e della poesia italiana e straniera, per alleviare con l'arte questo terribile momento di isolamento causato dal Covid-19.

Il materiale è stato riutilizzato da professori di scuola secondaria come supporto alla didattica a distanza, per lo studio degli stessi autori, con successo ed entusiasmo.

L’iniziativa dell’Accademia vuole porsi come un modo culturale e significativo di riempire le giornate di quarantena, nel rispetto assoluto dei limiti imposti dalla zona rossa.

#iorecitoacasa

…il sogno continua…

