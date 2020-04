Buoni spesa: pubblicato l'elenco degli operatori economici accreditati all'accettazione dei ticket

In merito all’erogazione dei BUONI SPESA per generi alimentari, medicinali e prodotti per l’igiene personale, di cui sono destinatarie le famiglie residenti nel Comune di Fondi in situazione di contingente indigenza economica dovuta ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica, l’Assessore ai Servizi sociali Dante Mastromanno informa che gli Uffici hanno provveduto ad una diversa organizzazione del servizio poiché in questa fase molti operatori sono addetti alla redazione degli elenchi degli assegnatari, alla consegna dei buoni e al costante aggiornamento degli operatori economici preposti alla vendita dei beni di prima necessità e accreditati all’accettazione dei buoni emessi dal Comune.

Pertanto da oggi i numeri da contattare SOLO in caso di necessità o di impossibilità a presentare autonomamente la domanda online sul portale www.fondi.retedelsociale.it sono i seguenti: 349.0522773 - 335.1900932 - 335.1900930 - 349.0529922, 353.3094406, unicamente dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Si ricorda che il nominativo del presentatore dell’istanza sarà l’unico accreditato a recarsi presso gli esercizi commerciali per l’acquisto con i buoni, munito di idoneo documento di riconoscimento.

Si informa infine che l’ELENCO DETTAGLIATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI ALL’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA è pubblicato, e aggiornato anche più volte al giorno, nella home page del sito istituzionale del Comune di Fondi www.comunedifondi.it in apertura della sezione COMUNE INFORMA - ULTIME NEWS.