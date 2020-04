Sospendere i canoni demaniali: la richiesta del Comune di Fondi alla Regione

Esentare, o in via subordinata sospendere, per l’anno 2020 la corresponsione dei canoni delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nel Comune di Fondi.

E’ la richiesta formulata dall’Amministrazione comunale alla Regione Lazio per effetto dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19.

Nella nota, a firma del Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dell’Assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi, si evidenzia che il lungo periodo di emergenza sanitaria, unitamente alle misure volte a contenerne la diffusione anche nella fase post emergenza, andranno ad impattare negativamente sul complessivo tessuto socio-economico: «Nonostante il Governo abbia adottato misure mirate a mitigare gli effetti negativi della grande crisi economica che tale emergenza sanitaria sta producendo, purtroppo tutto questo non sarà sufficiente soprattutto per le imprese balneari della città di Fondi, e non è dato sapere se le misure restrittive disposte dalla Regione Lazio per l’alto rischio sanitario da contagio saranno riviste nel breve e medio termine rispetto ad una stagione estiva che di fatto è già compromessa, con le coincidenti festività della Pasqua ed i successivi fine settimana del 25 Aprile e 1 Maggio in cui non sarà possibile accedere alle spiagge. Si aggiunga inoltre che Fondi, in ragione delle ulteriori restrizioni regionali, è apparsa più volte alla ribalta dei media nazionali quale “zona rossa” alimentando impropriamente nella percezione generale la convinzione di essere una città con un maggior pericolo di contagio rispetto ad altre località. Tale circostanza, confermata dalle numerose disdette già pervenute ai rispettivi titolari degli stabilimenti balneari e alle diverse attività ricettive turistiche della città, si ripercuoterà inevitabilmente su tutta la stagione balneare 2020, per la quale si prevede un collasso economico delle imprese balneari».

Al fine di supportare e rilanciare l’economia locale correlata alle imprese balneari operanti nel litorale, l’Amministrazione comunale ha pertanto chiesto di voler prendere atto soprattutto delle oggettive complicazioni economiche, presenti e future, determinate dalle misure restrittive imposte dal Governo e dalla Regione Lazio per il Comune di Fondi.

«L’esenzione, o la sospensione, per l’anno 2020 della corresponsione dei canoni – prosegue la nota – consentirebbe senza dubbio agli operatori balneari di poter contenere per l’anno in corso le problematiche economiche derivanti dall’emergenza Covid19 e di poter riprendere, al termine delle misure restrittive, un lento percorso di ripresa economica e sociale».